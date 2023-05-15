 

Спасение уличными собаками своего друга попало на видео

15.05.2023, 0:15, Новости дня
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Собака – лучший друг человека, и это неоспоримый факт. Эти животные очень преданные, самоотверженные и внимательные. Эти качества собаки проявляют и по отношению к сородичам.

Трогательный момент наблюдали жители Китая. Автомобилисты увидели вышедших на дорогу собак, которые просто сидели рядом с лежащим на асфальте членом стаи. Его, как оказалось, сбила машина, а сородичи его окружили, чтобы другие авто не смогли наехать. На видео видно, как одна из собак тщетно пытается “разбудить” умирающего друга.


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