Спасение уличными собаками своего друга попало на видео

Собака – лучший друг человека, и это неоспоримый факт. Эти животные очень преданные, самоотверженные и внимательные. Эти качества собаки проявляют и по отношению к сородичам.

Трогательный момент наблюдали жители Китая. Автомобилисты увидели вышедших на дорогу собак, которые просто сидели рядом с лежащим на асфальте членом стаи. Его, как оказалось, сбила машина, а сородичи его окружили, чтобы другие авто не смогли наехать. На видео видно, как одна из собак тщетно пытается “разбудить” умирающего друга.