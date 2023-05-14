Мнение: Холодильник против величия

(Путин против Явлинского, но в Турции)

В Турции сегодня президентские выборы, и они представляют собой интересный эксперимент на наболевшую и для нас тему: что важнее для населения – рост имперского величия или цены в магазинах. Эксперимент прямо химически чистый: есть Эрдоган, который определенно сурьезно повысил роль и значимость Турции в мире, утихомирил курдов, теснит и гонит Россию из всех мест ее исторического влияния, фактически победил в Сирии (опять же Россию вместе с Асадом), ведет на равных переговоры с ЕС, перевооружил армию по всем самым современным западным стандартам (чего стоят хотя бы беспилотники, которые Турция сама производит и экспортирует) – в общем, возвел Турцию в ранг ведущей региональной державы с претензией на большее.

НО! При этом благолепии упустил самую малость – галопирующий рост цен. В 2022 году – инфляция 80% годовых, сейчас – в районе 50%. Казалось бы, ерунда – при таком-то вяличии. Можно и потерпеть. Но, судя по предвыборным рейтингам, чуть ли не бОльшая часть турок думает иначе. Не хочет терпеть.

Довольно смешно читать отзывы наших, переехавших в Турцию, тем более, что их количество там резко возросло с началом СВО и процесса “релокации”. Они в основном старались сделать вид, что “все нормально” и “ничего страшного”… но, похоже, сами местные жители с ними не согласны. Вот, например:

“Цены в Турции стремительно растут. Иногда я прихожу в магазин и удивляюсь: только вчера купила йогурт за 9 лир, а сегодня уже за 11. А ведь я еще хорошо помню время, когда он стоил 3,5 лиры! Почему я считаю, что это не повод возмущаться…” (некая Саша Коновалова)

“По словам Дианы, средняя зарплата в стране составляет 5000 лир, а чтобы заправить полный бак автомобиля, нужно примерно 1000 лир. Случаются забастовки… “95-й бензин — 20,47 лиры. Дизельное топливо — 22,95 лиры. Это уже пятое повышение за март. 1 рубль, — это примерно 9,5 лиры”, — рассказала девушка. То ест один литр 95-го бензина в пересчёте там сейчас стоит около 200 рублей” (Лайф.ру)

“В основном цены поднялись на мясо и мясную продукцию, рыбу, морепродукты. Овощи и фрукты подорожали незначительно – до пяти лир максимум, это около 20 рублей. К счастью, если в Турции дорожает продуктовая корзина, то и зарплаты повышают. А те люди, которые получают зарплату в долларах и евро, вообще не ощущают скачка цен”, – рассказала Муштаева Москве 24″ (Москва 24).

“…россиянин удивился ценам на продукты. Например, килограмм говядины стоит 1,9 тысячи рублей, десяток самых дешевых яиц — 180 рублей, литр подсолнечного масла — 340 рублей. «Я просто обалдел!» — поразился он” (Лента.ру).

И т.д.

Ну а друг мой Коля, работающий в системе ЖКХ, улетает в конце месяца в Турцию отдохнуть, путевку уже купил. Назвал мне, сколько уплатил за 14 дней в “четырех звездах” – 106 тысяч. Тут я и сам обалдел – я-то по привычке считал, что отдых в Турции где-то вдвое дешевле!

В общем, в связи со всем этим действительно интересно, кто кого. Хотя соперника Эрдогану подбирали как нарочно, чтобы за него не хотелось голосовать: он старше (!) Эрдогана на 5 лет, всю жизнь в депутатах и во главе отнюдь не самой главной в Турции партии. Больше, собственно, ничем не отметился. В общем, более всего похоже, как если бы против Путина на выборах выступил Явлинский – и имел бы при этом все шансы на победу.

Кто кого?