 

American Conservative – поддерживая Киев, вашингтонские ястребы ставят под угрозу американский народ

14.05.2023, 23:25, Новости дня
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Затягивание украинского конфликта обернётся его обострением или даже прямым участием США, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По его мнению, поддержка Киева Америкой создаёт угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон, поэтому в интересах США необходимо приложить все усилия, чтобы конфликт завершился как можно скорее.


AP

Конца боевым действиям на Украине не видно. Запад в своих оценках запланированного украинского контрнаступления не строит больших надежд. Он предупреждает, что усилия Киева вряд ли приведут к достижению поставленных целей. ВСУ не хватает живой силы, поставок оружия от союзников мало, и Украина вряд ли сумеет победить Россию.

Как считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу, таким образом, поддержка военных действий до тех пор, пока Зеленский не вернёт территории, утраченные не только в прошлом году, но и в 2014-м, может привести к истощению Украины, к патовой ситуации и даже к её поражению. Как утверждают США, Киев имеет право самостоятельно решать, сколько ему воевать, но Вашингтон не должен подстрекать Украину, а уж тем более помогать ей вести бесплодные военные действия, поскольку затягивание конфликта чревато его расширением и вовлечением США.

Тем не менее, отмечает автор материала, многочисленная когорта воинствующих американских ястребов по-прежнему твёрдо настроена на победу Украины. Многим это даёт эмоциональное удовлетворение — ведь это Москва начала военные действия, хотя безответственная и безрассудная политика союзников Киева во многом этому способствовала. Однако такой конфронтационный курс создаёт угрозу для американского народа, а именно за его безопасность в первую очередь отвечает Вашингтон.

Но Украина не имеет особого, а уж тем более жизненно важного значения для безопасности США. Украинский суверенитет необходимо соблюдать, но ради него Соединённые Штаты не должны вступать в войну с Россией, и неважно, холодная это война или горячая. Стабильные и мирные отношения между Москвой и Киевом пойдут на пользу Восточной Европе, а опосредованно и Вашингтону.

Поддержка украинского суверенитета требует предоставления определённой военной помощи Украине и санкций против российского государства, но такие действия необходимо соизмерять со ставками Америки в этом конфликте. Не менее важно, пишет  Бэндоу, и другое: приоритетом для Вашингтона должно стать прекращение этого вооружённого конфликта и создание такой схемы сосуществования, в которой учитывались бы соображения безопасности как Киева, так и Москвы. 

Активное вовлечение США в украинский конфликт может лишь усилить политические разногласия внутри Америки. Нет никаких сомнений, что сегодня во внутренней политике Соединённых Штатов налицо особая ожесточённость и озлобленность. Ситуация может ещё больше обостриться, поскольку страна приближается к повтору президентских выборов 2020 года. Поскольку американцы всё чаще не могут или не желают говорить друг с другом, Вашингтону не следует подливать масла в огонь межпартийной борьбы. Вместо этого политикам надо воспользоваться конфликтом на Украине для продвижения общих целей США.

Как заключает автор материала, Украина, Европа и весь мир расплачиваются за высокомерие союзников и особенно США, которые обращаются с Россией как с побеждённой державой. Расширение НАТО, политика игнорирования и даже подрыва интересов безопасности Москвы породили то, что предсказывали многие аналитики. РФ бросила вызов существующему международному порядку. И хотя Путин несёт ответственность за происходящее на Украине, но если бы не действия союзников, он бы наверняка не стал этого делать. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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