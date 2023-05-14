 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Бои к северу и югу от Артемовска

14.05.2023, 23:17, Разное
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МО РФ  о боях к северу и югу от Артемовска (в самом городе "Вагнер" продолжает штурм укрепрайона "Гнездо" на западных окраинах) В ходе отражения атак противника погиб командир 4-й бригады и зам.командира корпуса.

ВС РФ отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ южнее населенного пункта Красное в ДНР

В результате атаки националисты потеряли около 200 военнослужащих убитыми и раненными;

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем;

Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ;

В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя;

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника;

В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

* * *

Мотострелки 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отразили шесть атак восточнее Богдановки ДНР

В атаках были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника;

Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих;

В полосе ответственности 6-й дивизии отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты;

Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.

(с) Министерство Обороны РФ.

Противник с утра заявлял, что продолжает атаковать к северу и югу от города, попутно заявляя про тяжелую обстановку для ВСУ в самом городе. Кладбище техники к западу от города продолжает увеличиваться.

Источник: Colonel Cassad


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