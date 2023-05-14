Мнение: На рождение уже умершего





“Русская жизнь”

Прочитал я, наконец, первый номер журнала “Русская жизнь”, который выходит под редакцией Д.Ольшанского на деньги партии “Справедливая Россия”.

Ощущения странные. Если по частностям, то лучший материал номера, как я и ожидал – моя обожаемая Евгения Пищикова. Это безусловный и однозначный гений современной русской журналистики, так, как она, не умеет писать никто. Я полюбил ее раз и навсегда еще со времен “Русского телеграфа” (думаю, лучшей российской газеты последних лет 30). Дмитрий Ольшанский уже потому молодец, что взял Евгению в свой журнал – этого ему история не забудет.

Оформление номера нарочито простецкое, но с претензией: так и слышится почти уж забытое “сами мы не местные… но чрезвычайно наглые!” “столичного” Мостовщикова.

Да, влияние Мостовщикова чувствуется во всем: в некой намеренной аляповатости, нарочитом “коммерсантовском” объективизме текстов (когда журналист всеми силами делает вид, что к его писанию следует относиться не как к статье, а как к протоколу). Также характерна вдруг – и совершенно, как правило, некстати – прорывающаяся надрывная сентиментальность. Короче, мы видим тот же фирменный постсоветский “блатной” стиль – “жестокая беспристрастность”, то и дело ни к селу ни к городу пробиваемая сентиментальной истерикой. Такой была преддефолтная “Столица”, в том же духе строится нынешняя “РЖ”.

Однако есть и разница, довольно существенная, на мой первый взгляд: разница, если можно так выразиться, в типе истерики. В “Столице” истерика была молодая, можно даже сказать – подростковая. Там в авторах ходили маленькие мальчики и девочки, изо всех своих невеликих еще сил изображающие пресыщенных, все постигших и всему знающих цену печориных… которые иногда срывались с котурн и начинали жалобно плакать: этот плач (крайне, впрочем, редкий) и был тем, ради чего ту “Столицу” стоило листать.

А вот от “Русской Жизни” – как-то совершенно неожиданно для меня – вдруг повеяло чем-то крестьянским. Ей-богу, по первому номеру – журнал какой-то непрошибаемо крестьянский. Как будто весь он составлен и написан заблудившимися в большом городе “путниками”, которые уж не чают, как бы им из него выбраться “на волю”. И от страха и отчаяния они тоже периодически начинают “блажить”.

Совсем посконный вышел журнал! Недобрый, ощетинившийся, неказистый… и, пожалуй, туповатый. Его хочется… ОТПУСТИТЬ. К своим.

Но, с другой стороны, на фоне безграничного андроидного гламура, окружающего нас со всех печатных и “прайм-таймовских” сторон – “РЖ”, безусловно, смотрится очень трогательно. Живо. Этаким Ванькой, который все пишет и пишет “на деревню дедушке”. Не догадываясь, что не только дедушки, но и деревни уже давно никакой нету… (2007)

Написано в этот же день, но аж 16 лет назад. Журнал успел не только начать выходить, но и закончить – в 2009 году. Да-да, всего два года. Эх, какой был золотой состав! Тот же Ольшанский, Пищикова, Дмитрий Быков, Олег Кашин, Константин Крылов, Денис Горелов, Павел Пряников, Татьяна Толстая, Дмитрий Губин, Александр Храмчихин – в общем, совершенно невероятная концентрация “золотых перьев” страны, в общем-то немыслимая в нормальной ситуации развития СМИ (по-хорошему, 1-2 таких на издание – уже было бы достаточно для привлечения публики и хороших тиражей).

Но – это всё было цветение на нисходящем тренде, расцвет накануне зимы в стремительно деградирующей стране, которая ничего подобного уже не могла ни понять, ни оценить, ни вообще разжевать. Жаль! Если чего и жаль в уходящей РФ, то это журнала “Русская жизнь”.