 

MDR – надписи исчезли за ночь — жители Дрездена сорвали антисоветскую акцию у памятника Красной армии

14.05.2023, 22:05, Новости дня
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Немецкая художница создала «художественную инсталляцию» у памятника Солдатам Красной армии в Дрездене, пишет MDR. Она разместила на ней таблички с надписью: «Это конструкция хрупкая» — на немецком, английском и русском языках. Таким образом она хотела заставить местных жителей задуматься над тем, стоит ли этот мемориал сохранять. В ночь того же дня таблички были сорваны неизвестными, рассказывает немецкое издание.


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Немецкая художница Свеа Дуве установила на памятник Солдатам Красной армии в Дрездене таблички с надписью «Это конструкция хрупкая» на трёх разных языках: немецком, английском и русском, пишет MDR. По её замыслу, эта «художественная инсталляция» должна была заставить местных жителей задуматься над тем, стоит ли этот мемориал сохранять. 

Однако не успели таблички установить, как ночью они были оторваны, продолжает немецкое издание. Кто это сделал, пока неизвестно. В Художественном музее Дрездена заявили, что собираются подать в полицию заявление о совершённом преступлении, а также восстановить «инсталляцию». «Демонтаж табличек в очередной раз указывает на конфликт интересов, связанный с советскими памятниками. Ведь также быстро, как они «за ночь» исчезли, на следующее утро их стало не хватать тем прохожим, которые поддержали акцию», — сказала Дуве.

Бургомистр Дрездена по культуре Аннакатрин Клепш назвала удаление табличек «отказом от любой дискуссии». В то же время, по её словам, инцидент продемонстрировал потенциал искусства и то, как оно может стать стимулом для переоценки собственной картины мира. Мемориал Солдатам Красной армии в Дрездене находится под защитой закона «Об охране исторических памятников». Местные власти собираются его отремонтировать в 2024 году. Необходимые на это средства уже выделены, но местные жители опасаются, что под прикрытием ремонтных работ его собираются снести. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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