Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Чубайс уехал, но дело его живет

Чубайс уехал, но дело его живет

Одним из направлений деятельности “рыжего” после разрушения РАО ЕЭС был перевод нашей страны на “зеленую энергетику” – в полном соответствии с западными директивами и “методичками”

На днях прошли сообщения о запуске Кольской ветроэлектростанции – проекта бывшей дочки итальянского концерна “Энел”, выкупившего “осколок” РАО. В ноябре 2022 г “контрольку” выкупил Лукойл (с правом обратного выкупа после “нормализации” или нет – ?)

Забавно тут то, что основная часть оборудования для ВЭС, разумеется, чистый импорт, основные поставщики – немецкий Сименс и американская Дж.Электрик. Ну, амеркианцы не похоже что вообще слышали про санкции, к-рые влияют на их бизнес – продолжают поставки и сотрудничество, а вот европейцев “нагнули” и Сименс в прошлом году отказался монтировать уже поставленное (в основном) оборудование – так на них подали в суд, выиграли его и вот результат! Поневоле начнешь думать, что “зеленая энергетика” – это что-то “не то”, раз нам ее и в нынешних условиях продвигают

Напомню, что в настоящее время установленная мощность действующих ВЭС в РФ составляет примерно 1% общей мощности электростанций, а вырабатывают они ок. 0,3%… ПО себестоимости у нас цифр не нашел, но в Германии она была на порядок выше, чем на ТЭЦ и АЭС (последних больше у немцев нету…)

Ведущими операторами ВЭС в РФ являются 3 компании – об одной выше, еще две:

– Фортум (тоже осколок РАО, дочка финской компании, недавно В.Путин подписал указ о введении временного управления – финики даже пытаются возмущаться)

– Новавинд – подразделение Росатома (видимо еще раньше прошла “указивка” им этим заниматься)

Вообще по состоянию планируемых к вводу обьектов ветроэнергетики можно сказать, что санкции, похоже, многие из них если не остановили, то явно задержали – но идут интенсивные переговоры с Эмиратами и турками о “параллельном импорте” и с Китаем – об альтернативе – т.е. всё “никак не уймутся”

Кстати, у нас был проект вертикального ветрогенератора – вроде получалось эффективнее нынешних “монстров”, но со смертью ГК и проект умер, а т.к. это “побочка” (как и 2-х сторонние солнечные панели), то никто особо и не переживал…

Ну а с экологией ведь понятно с чего надо начинать – с жесткого соблюдения “бизнесом” хотя бы действующих норм – без этого всё прочее “курам на смех”

В энергетике – по шкале Кардашева мы даже до 1-го типа не доросли, а ведь планета потенциально способна ВСЕМ нас обеспечить – просто брать надо не такими уродливыми методами как гигантские ветряки или неэффективные солнечные панели – но для этого нужны “новые человеки” – т.е. возвращаемся к базовым целям коммунистического строительства!

https://nosikot.ru/chubajs-uehal-no-delo-ego-zhivet/ – цинк

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