Веганство и увлечение йогой: модные привычки женщин, которые замедляют их метаболизм (особенно с возрастом)

Чтобы с возрастом не набирать лишних килограммов, важно поддерживать здоровый и быстрый обмен веществ. К сожалению, современные тренды в питании, фитнесе и даже привычка сидеть в социальных сетях могут понизить метаболизм. Каких же привычек стоит избегать?

Веганство

В последние годы стало популярным полностью отказываться от пищи животного происхождения. Растительная пища во многом полезнее для здоровья, однако если организм не будет получать достаточное количество животного белка или его альтернативы, то это может замедлить обмен веществ. Научно было доказано, что диета с высоким содержанием углеводов и малым количеством белка эффективна только в молодом возрасте, чем старше вы становитесь, тем больше белка необходимо для поддержания здорового метаболизма.

Растяжка и йога

Йога и растяжка играют ключевую роль в поддержании гибкости, молодости суставов и мышц. Но если вы отдаете предпочтение только этим формам физической активности, а не силовым тренировкам, то не ждите, что получите желаемый эффект по ускорению обмена веществ.

После 30 лет женщины теряют около 8 % мышечной ткани каждые 10 лет. На ее же месте скапливаются жировые отложения. Силовые тренировки помогут регулировать процесс накопления жира, ведь именно мышечная масса сжигает калории, даже когда человек спит.

Салаты вместо основного блюда

Свежие фрукты и овощи, несомненно, улучшают общее состояние здоровья. Эксперты рекомендуют употреблять 400 грамм еды растительного происхождения в день. Однако нельзя есть одни только салаты в качестве основного приема пищи без добавления белков.

Это может быть мясо, яйца, сыр или бобы. Белок необходим для поддержания в тонусе мышечной ткани, которая, в свою очередь, участвует в регуляции метаболических процессов. Взрослым женщинам рекомендуется принимать не менее 20 грамм белка за один прием пищи.

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Пролистывание социальных сетей перед сном

Синий свет от экранов ПК и смартфонов мешает выработке мелатонина – гормона сна. Мало того что вы будете засыпать позже, у вас еще и нарушатся циркадные ритмы.

Исследования показали, что продолжающееся ограничение сна в сочетании с нарушением циркадного ритма замедляет скорость метаболизма в состоянии покоя на 8%.

Очищение детокс соками

Ускорить процесс похудения с помощью соковой детоксикации – плохая идея. Многие из этих очищающих средств не содержат достаточного количества белка и низкокалорийны. Это означает, что организм начнете расходовать мышечную ткань для получения энергии.

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Ваше тело уменьшит количество калорий, которое оно расходует в качестве защитного механизма, чтобы предотвратить голодание, поэтому метаболизм сильно замедлится. Это замедление очень похоже на то, что происходит, когда вы придерживаетесь диеты, содержащей менее 1200 килокалорий в течение длительного периода времени. Когда курс детоксикации соками закончится, вы вернетесь к своей обычной диете, но, поскольку метаболизм будет низким, тело очень быстро наберет лишний вес.

Как разогнать метаболизм

Чтобы ускорить обмен веществ, обязательно делайте зарядку, особенно если вы ведете сидячий образ жизни. Устраивайте перерывы каждые 45 минут и делайте небольшую разминку. Также не стоит пренебрегать белком в своем рационе. Если вы не едите мяса из этических или религиозных причин, его можно заменить бобовыми, орехами, продуктами из сои или шпинатом. В первой половине дня пейте зеленый зеленый чай и не отказывайте от кофе. Кофеин эффективно влияет на сжигание жира и помогает выводить из организма лишнюю жидкость, что полезно для людей, страдающих отеками.

Завтракайте не позже чем через полчаса после пробуждения. Эта привычка ускорит метаболизм на 15 % всего за неделю. В качестве перекусов употребляйте фрукты и ягоды. Они богаты антиоксидантами и помогают нормализовать даже нарушенный обмен веществ.