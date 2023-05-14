Мнение: Польские нефтяные убытки, деиндустриализация Германии и венгерское разочарование в ЕС

1. Поляки хвастаются величиной убытков, которые Польша несёт из-за частичного отказа от русской нефти (ссылка):



Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек.

Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которую приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.

В то же время, отметил он, компания продолжает использовать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», на которую пока не распространяются санкции.

Что ж, если северную ветку нефтепровода «Дружба», ведущую в Польшу и Германию, окончательно перекроют, как предусмотрено в готовящемся сейчас 11-м пакете антироссийских санкций ЕС, у поляков будет ещё больше поводов для гонора и самодовольства. Добавлю также, что вот эти тридцать долларов разницы идут за счёт поляков, не за наш счёт. Так как сейчас на календаре уже май, и наши нефтяники вчерне решили задачу прокладки альтернативных маршрутов для экспорта. Покупателей в Азии у нас достаточно, чтобы в скидках необходимости не было.

2. Проблемы у немецкой индустрии, которую власти страны лишили дешёвых поставок энергии из России, ожидаемо нарастают. В прошлом году немецкие заводы ещё занимались выполнением старых заказов, показатели производства оставались по инерции неплохими. Но чем дальше, тем более становится очевидной неконкурентоспособность немецкой промышленности (ссылка):



Деиндустриализация Германии на фоне энергокризиса растет.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики.

Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года.

Консенсус-прогноз аналитиков по данным Trading Economics, предусматривал значительно более умеренное сокращение – на 2,2%.

3. У Венгрии нет выхода к морю, поэтому она не может обеспечить себе хоть сколько-нибудь выгодные альтернативные поставки топлива, кроме как из России. Понятно, что венгры совершенно не в восторге от перспективы окончательного перекрытия «Дружбы». Антироссийские санкции Евросоюза венгров страшно раздражают, так как разрыв торговли с Россией грозит подорвать экономику страны.

Есть и другие причины, из-за которых венгры начинают уже морщиться от слова «Евросоюз». Венгрия – консервативная страна с консервативным правительством, и радужные ценности, которые власти Евросоюза насаждают на свое территории силой, гордым потомкам кочевой венгерской орды не по нраву.

Недовольство европейской политикой дошло уже до того что, большинство венгров, согласно последним опросам, не поддерживает членство страны в Евросоюзе (ссылка):

Проведенный Еврокомиссией опрос в Венгрии показал, что уровень поддержки ЕС в стране упал до исторического минимума в 39 процентов, при том что еще в 2022 году число сторонников Евросоюза в стране составляло 51 процент — это стало самым резким падением среди всех членов объединения. О сильном разочаровании граждан сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос «Евробарометра».

Недавно состоялся Брекзит, выход Великобритании из ЕС. Точно также при определённых условиях может состояться Хуксит (сокращение от Hungary + exit) – выход Венгрии из ЕС.

Пожалуй, если бы Венгрия граничила хоть с одной страной, не входящей в Евросоюз и имеющей выход к морю (Сербия по этой причине не в счёт), то вопрос о выходе Венгрии из ЕС можно было поднять хоть завтра – провести референдум и сказать Евросоюзу «прощай».