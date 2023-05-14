 

Мнение: Четвертая машина

14.05.2023, 20:53, Разное
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Захара Прилепина второй раз ввели в медицинскую кому – такие были сообщения пару дней назад. Желаю ему, конечно же, скорейшего выздоровления.

Чистейшего кретина образец (с)
Продолжаю читать Прилепина в Телеграме. Он дивный! Я бы сказал, именно то, что он сам написал в последнем предложении:

“Всякий раз, когда появляется видео, где я езжу по Донбассу на иномарке (я убил тут за 8 лет «Паджерик», «Крузак» и «Лексус») – тут же появляется человек который пишет:
– А чего на иномарке, ты же патриот?
Это один из лучших способов сразу понять, что перед тобой чистейшего кретина образец (ЗАХАР ПРИЛЕПИН).

Ну и запятые великий писатель не ставит, это понятно (2022, 14 мая)

Источник: Размышления вольного социолога


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