Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Бункеры “Азовстали”

Бункеры "Азовстали"

Аннотация:

Что скрывают подземелья мариупольского комбината «Азовсталь» спустя год после массированной осады? Мы спустились в бункер, куда после обстрелов не спускался еще никто, кроме саперов. Там во время боев находились и украинские военные, и мирные жители. В одном из подвалов мы увидели полностью выгоревшие помещения. Что и зачем там сжигали, и какие страшные находки нам показали? Как выглядит территория предприятия сейчас, и почему там до сих пор жутко находиться? Обо всем этом — в нашем новом фильме.

Таймкоды:

00:00 Интро

00:50 Заходим на «Азовсталь»

01:29 Готовились к войне давно

02:20 Гигантская территория завода

03:22 Огромная воронка

04:04 Подвал, где укрывались мирные, а затем пришли украинские военные

04:27 Самодельный электрический стул

05:42 Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду

06:48 Вся ли территория завода осмотрена?

07:04 В бункерах еще могут прятаться украинские военные

07:35 Что будет на месте «Азовстали»

07:58 Завод охраняют от мародеров

08:31 Бомбоубежище военнослужащих ВСУ

09:16 Нашли эскизы татуировок

09:48 Бункер под названием «Магазин»

11:06 Украинские военные сжигали за собой все

12:14 Мост, на котором сдавались в плен

13:14 Мирных жителей забирали силой на «Азовсталь»

14:00 Российский БТР, который прикрывал отход

14:57 Подвал, где находились основные подразделения ВСУ

16:29 В бункере люди оказывались в полной темноте

17:49 Спали на теплотрассе

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