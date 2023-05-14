Они победили

Первые в списке Героев Советского Союза — русские. Вторую строку занимают украинцы.



Освобождение Крыма. Фото: Евгений Халдей. Архив ТАСС

Согласитесь, достаточно нелепая затея — считать героев по их национальности и на этом основании оценивать вклад народов и народностей СССР в общую победу: у алтайцев, например, только один Герой Советского Союза, а у армян их 106, у карелов — 9, а у евреев — 148…

И какие, позвольте спросить, выводы сделаем?

Но придется, видимо, посчитать. Есть ведь и ОБЩИЕ герои.

Впрочем, и здесь: абсолютный рекордсмен по числу наград — Леонид Ильич Брежнев, если судить по ним — он главный герой войны; русский, хоть родился и трудовой путь начал на Украине, в некоторых старых энциклопедиях украинцем же и «записан». В Днепродзержинске памятник в свое время открыт был торжественно (сейчас демонтирован).

То есть, допускаю, не универсальный метод.

Вот сухая статистика.

Первые в списке героев войны, совершенно естественно, — русские. Их 8160 человек, из одиннадцати с немногим тысяч. Вторую строку занимают как раз украинцы — 2069. Но ведь их и в разы меньше. Но есть и для такого случая подсчеты. Украинцы, оказывается, — третьи, один Герой «приходится» на 13 586 земляков (а первые здесь — для меня, каюсь, совершенно неожиданно — осетины: один Герой на 11 088).

Третий и последний раз оговорюсь: сомнительная тема.

Только четыре Героя Советского Союза в годы войны были полными кавалерами солдатского ордена «Славы» — пожалуй, самой почетной награды среди фронтовиков. Двое из них — украинцы.Об украинцах-героях с удивительной биографией и сильной волей.Материал подготовлен по старым, еще советским справочникам и советским же газетам. Интересно, в новый российский учебник истории под редакцией профессора Мединского кто-нибудь из упомянутых героев вошел?

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