 

Два вещества могут “отсрочить наступление” дегенерации желтых пятен

14.05.2023, 20:08, Разное
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Некоторые проблемы со зрением обусловлены травмами и генетикой. Курение, физические упражнения и количество времени, проводимого перед экраном компьютера каждый день, – все это факторы образа жизни, которые могут повлиять на зрение.

Можно защитить свои глаза, добавив пищевые добавки в свой ежедневный режим. Ирина Андреева, терапевт МедикФорума, говорит: “Омега-3 очень полезны для глаз. Они также очень важны для вашего рациона”.

Она рекомендует людям принимать добавки, содержащие лютеин или зеаксантин, чтобы предотвратить появление желтых пятен. Она рекомендовала принимать добавки с лютеином, зеаксантином и другими антиоксидантами, которые задерживают дегенерацию желтых пятен.Растения производят ксантофилл-каротиноидные пигменты, включая лютеин и зеаксантин. Они содержатся в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, шпинат и капуста.

Некоторые продукты с высоким содержанием лютеина и зеаксантина:

  • Горох

Горох

  • Тыква

  • Брюссельская капуста

  • Спаржа

  • Салат-латук

  • Морковь

  • Фисташки.

ТМД является результатом старения сетчатки, когда происходит уменьшение макулярных пигментов – лютеина, мезосексантина и зеаксантина.Это исследование показало, что прием добавок с лютеином и зеаксантином может предотвратить возрастную дегенерацию желтых пятен – заболевание глаз.МедикФорум ранее писал о причинах неприятного запаха тела.


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