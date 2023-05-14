Два вещества могут “отсрочить наступление” дегенерации желтых пятен

Некоторые проблемы со зрением обусловлены травмами и генетикой. Курение, физические упражнения и количество времени, проводимого перед экраном компьютера каждый день, – все это факторы образа жизни, которые могут повлиять на зрение.

Можно защитить свои глаза, добавив пищевые добавки в свой ежедневный режим. Ирина Андреева, терапевт МедикФорума, говорит: “Омега-3 очень полезны для глаз. Они также очень важны для вашего рациона”.

Она рекомендует людям принимать добавки, содержащие лютеин или зеаксантин, чтобы предотвратить появление желтых пятен. Она рекомендовала принимать добавки с лютеином, зеаксантином и другими антиоксидантами, которые задерживают дегенерацию желтых пятен.Растения производят ксантофилл-каротиноидные пигменты, включая лютеин и зеаксантин. Они содержатся в темно-зеленых овощах, таких как брокколи, шпинат и капуста.

Некоторые продукты с высоким содержанием лютеина и зеаксантина:

Горох

Горох

Тыква

Брюссельская капуста

Спаржа

Салат-латук

Морковь

Фисташки.

ТМД является результатом старения сетчатки, когда происходит уменьшение макулярных пигментов – лютеина, мезосексантина и зеаксантина.Это исследование показало, что прием добавок с лютеином и зеаксантином может предотвратить возрастную дегенерацию желтых пятен – заболевание глаз.МедикФорум ранее писал о причинах неприятного запаха тела.