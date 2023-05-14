Выглядят дорого, но требуют особого ухода. Как вести себя обладательница матового маникюра

Матовый маникюр выглядит дороже и благороднее, чем глянцевый, однако он требует особого внимания и ухода. Дело в том, что матовое покрытие более пористое и впитывает все подряд. Такой маникюр очень легко испачкать, и тогда руки будут выглядеть неопрятными. К счастью, его можно восстановить.

Чтобы матовые ногти выглядели безупречно, им требуется ежедневный уход, который достаточно прост и не вызовет затруднений. Особенно важно следить за светлым маникюром, на котором видны все пятна.

Защита

Ногти необходимо защищать от загрязнений во время уборки, стирки, пересадки цветов, мытья посуды или другой работы, способной испортить маникюр. Для этого достаточно надеть на руки перчатки. Подойдут любые, которые покажутся удобными, – латексные или обычные хозяйственные.

Влажные салфетки

Самый элементарный уход за матовым маникюром – это использование влажных салфеток, если на ногти что-либо попало (капля кофе или чая). Лучше всего подойдут антибактериальные со спиртом. Чтобы спасти ноготь, его нужно сразу же протереть салфеткой, поэтому эти средства гигиены всегда должны быть под рукой.

Ватные диски и антисептик

Вместо влажных салфеток можно использовать антисептик и ватный диск (его можно заменить носовым платком), которые нужно всегда носить в сумочке.

Мыло

Помочь спасти маникюр может обычное мыло. Оно не менее эффективно, чем антисептик, главное, чтобы в зоне доступа был кран с водой. Чтобы маникюр прослужил дольше, его рекомендуется мыть прохладной водой.

Вечерний уход

Вечером необходим более тщательный уход. Ногти нужно потереть зубной щеткой или губкой, но сильно не нажимать, чтобы не повредить покрытие. Такой уход быстро войдет в привычку.

Важно приступать к очищению испачканных ногтей как можно раньше, в этом случае гораздо больше шансов сохранить изначальный цвет. Особенно это касается светлого маникюра.