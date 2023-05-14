Мнение: Когда США повернули не туда, конец Старой Америки и самодостаточность невежества

1. Блогер monetam цитирует пост эмигранта из России, который сравнивает Москву с Нью-Йорком. Москва за последние три десятилетия продемонстрировала впечатляющий прогресс, Нью-Йорк – впечатляющую деградацию (ссылка):



Вот хожу я по Москве и думаю, ну когда США свернули куда-то не туда? Мне есть что сравнивать. Я помню Москву 1996 года, когда я из неё уезжал. Грязная, неухоженная, хаотичная, да просто неудобная для проживания. И Нью-Йорк, который хоть и не был образцом урбанистической среды, но вызывал оторопь своим превосходством над Москвой. И вот 28 лет спустя что я вижу? Нью-Йорк, который за это время только деградировал, где уровень преступности, грязи и бомжей стал уже просто опасным для обывателей, и Москва, где бумажка на тротуаре или небольшая трещина в асфальте вызывает чувство “ну вот, нарушили идиллию”. Я не говорю про чисто техническое превосходство! Это как для жителя Москвы 1985 года попасть в Токио в то время. Везде информационные экраны, дисплеи, оплата проезда по карточкам, которые можно пополнять с банковских карт и наличными в автоматах, пригородные поезда на диаметрах и МЦК, которые выглядят чудом техники, новенькие вагоны метро, куча абсолютно новых станций. А зарядные автоматы, где можно пополнить зарядку для телефона за счет переносной батареи! Электробусы вместо троллейбусов со свисающими проводами, какие-то фантастические вагоны трамваев. И при этом аккуратные магазинчики, ресторанчики, наряду с торговыми центрами. Все хорошо освещено, нарядно, ухожено и красиво. Прокатные самокатики даже не на зарядных станциях, а вообще у остановок, будто их там бросили. Цифровизация опять же с их МФЦ. <…>

Нью-Йорк такой же центр страны, как Москва в России, там находятся реальные правители страны со своими деньгами на бирже. Но они, как говорит мой кум про свою ситуацию в Алабаме, “хорошо сегрегированы” и проблемы мусора, рассыпающейся инфраструктуры, насилия и бомжей их не касаются. Переизбрать их – отобрать деньги и власть и передать другому, согласно выбору народа, мы не можем. Потому что реальная власть, оказывается, несменяема.

2. Комментарий блогера keleg о том, что значит для США увольнение Такера Карлсона, который был самым популярным американским телеведущим (ссылка):



Пару месяцев назад разговаривал с другом о политике. И вещал: «Американцы сильны тем, что умеют учиться на ошибках и смотреть на вещи с разных сторон, получая обратную связь. Хорошее доказательство — популярность Такера Карлсона с позицией, сильно не совпадающей с текущей политикой США».

А еще ведь был герой и разоблачитель Сеймур Херш…

Ну так вот — нету больше той Америки, кончилась.

3. Виктор Мараховский указывает на возможную причину многих проблем современного человечества (ссылка):

Бич нашего времени — это самодостаточность невежества.

В X веке люди говорили: «Ничего об этом не знаю и знать не могу».

В XX веке люди говорили: «Ничего об этом не знаю и знать не хочу».

Но только в XXI веке мы слышим: «Вот моё экспертное мнение по данной теме. Нет-нет, не смейте обесценивать его контраргументами и фактами: мне от этого обидно и у меня бомбит, вы что думаете, ваше мнение лучше моего только потому, что вы больше об этом знаете?!»

Поэтому в современной гонке лохотронов выигрывают те, что жарче и слаще вылизывают невежество жертв, обвешивая их как некие масонские ёлки ступенями посвящения, звёздочками ачивок и витками пройденных уровней.

Издевательский портрет нашей эпохи — это фотография Мэрилин Монро с подписью «только 10% могут пройти этот тест. Вопрос 1: как зовут эту актрису».

Как верно отмечали видные эксперты по маркетингу К. Базилио и Л. Алиса, самая удобная целевая аудитория ведётся, когда ей немного подпевают и показывают медный грош.