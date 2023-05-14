Мнение: Письмо: “6 лет ада без него”

Прочитав это письмо, обратите внимание, из чего состоит яма автора.

Изначально это ее косяк и большой хвост, но дальше она 6 лет пытается компенсировать этот косяк сливом, преследуя бывшего мужа.

Косяк не становится меньше, наоборот теперь он стал намного больше, потому что она мешает бывшему мужу жить.

А слив разрушает автора, делает ее все слабей, все более зависимой, она совсем потеряла себя.

Попробуйте описать логику, как правильно компенсировать подобный косяк и чем верная компенсация отличается от слива.

А еще опишите, почему косяк стал расти от слива.

eva_fatum

Прошу помощи, Эволюция.

Краткое описание ситуации. Есть я, есть бывший муж. Есть общий сын, 12 лет.

Развод был ужасный, тяжелый, изматываюший. Расходились с дракой, полицией, судами. Моя измена, попытки жить дальше, драка, развод.

Новая жизнь, его новая женщина, ребенок и моё безумие на протяжении 6 лет. Пошел седьмой. Не могу забыть, разлюбить, успокоиться. Он самый лучший мужчина в моей жизни, секс, любовь, восхищение, обожание, семья, сын, достаток.

Я всё сломала. И не могу смириться. И не верю, что разлюбил. У нас была безумная любовь. Вот оно, мое МЫ.

(Допустим, у автора и ее бывшего мужа действительно была любовь. Но в настоящий момент у него новая семья и маленький ребенок. Возврат к прошлому не только не привлекает его, но и пугает. Ему нравится его нынешняя жизнь, он любит нового ребенка, а воспоминания об авторе омрачены ее изменой, скандалами, драками, а так же ее упрямыми истеричными попытками вернуть его сейчас)

Эта корона, что меня нельзя разлюбить, меня убивает. Убивает мою жизнь. В прямом смысле.

Я иногда, в очередном приступе тоски и безумия пишу ему. Он отвечает, отстань, всё кончено. Не лезь. Ничего не хочу от тебя, люблю свою Свету. Но отказывается встретиться со мной и сказать это мне в глаза.

(Каждая навязчивая попытка автора вернуть мужа как вещь вызывает в нем все больше отвращения и страха. Она ведет себя как маньячка, мешая ему жить. Отстань она от него, может быть он стал бы вспоминать их жизнь с теплотой, помнил бы и хорошие моменты, но отстать она должна на несколько лет, совсем, учитывая сколько щипцов и скалок было за это время)

Я ведь верно вижу путь избавления, прижать его к стене и увидеть в его глазах пустоту. Это убъет мою корону и надежду? Иначе эта корона и эта надежда меня просто убьют. Либо со здоровьем будет треш, либо я выйду в окно в очередном приступе тоски, надежды и безумия.

(Корону невозможно убить, преследуя другого человека. Корону можно существенно уменьшить, если отлипнуть от человека и постараться вернуть себе устойчивость и самоуважение. Отлипнуть надо совсем, прекратить вращение мыслей вокруг чужой фигуры)

11 лет моей любви с ним и 6 лет ада лет без него. Он говорит иначе, 11 лет ада со мной и ни за что назад. А теперь счастлив. Всё со мной, по его словам, было иллюзией.

Эволюция, подскажите мне путь, пожалуйста.

(Сфокусироваться на сыне, на собственном имидже, здоровье, работе. Изменить образ жизни на более продуктивный и здоровый. Оставить в покое бывшего мужа, сказав себе, что это единственный способ снизить его отвращение и повысить свою устойчивость. В противном случае отвращение его будет расти, а ваша устойчивость уменьшаться дальше)