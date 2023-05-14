Мнение: О главном требовании Украины… Почему границы именно 1991 года?

А вот в самом деле — почему?

Почему не границ на 23.02.2022, возвращающих ситуацию к status quo ante bellum? Или не границ на 01.01.2014, максималистских, но укладывающихся в канву резолюций ГА ООН? Почему именно 1991 год так нелепо и нелогично заявлен?

Ведь на его начало «границ Украины» не было в принципе — была админграница Украинской ССР в составе #СССР, а на 31 декабря легальная, легитимная, делимитированная, демаркированная и международно признанная государственная граница так и не появилась ни у одной из республик бывшего Союза…

К примеру, российско-украинский договор о границе был заключён только в 2003 году, а ратифицирован парламентами обеих стран лишь в 2004-м. Так почему #Украина требует возврата именно к правовому хаосу 1991 года?

Первая мысль — украинцы по традиции хотят половить рыбку в мутной воде. И она… не подводит!

Причём речь именно о воде и о кусочке суши, ею окружённом. В 2003 году году разразился российско-украинский конфликт вокруг Тузлы — кусочка суши в Азовском море, который Украина считала «островом», а #Россия — косой, продолжающей побережье Краснодарского края. Тогда дело могло войти до «горячей» фазы: украинский президент Леонид Кучма впоследствии признался, что дал своим пограничникам приказ на открытие огня. Но — обошлось. А проблема состояла в том, что хотя Тузла по факту была именно косой, искусственно прорытый канал для рыбацких лодок превратил её в «остров», контроль над которым обеспечивал и контроль над судоходной частью Керченского пролива. Потому что на этом участке проходимым для глубоководных судов он является только по фарватеру, пролегающему между украинским побережьем и Тузлой. В 2012 году Владимир #Путин и Виктор Янукович договорились о свободном проходе для России в этом месте. Но возврат к «границам 1991 года» это соглашение естественным образом аннулирует. И выход российских кораблей из Азовского моря в Чёрное окажется невозможным.

Впрочем, это не единственное последствие «возврата» к несуществующим границам. Аннулирование договора 2003 года, что подразумевает возврат в 1991 год, означает начало процесса делимитации границ заново. А ещё одна штука в том, что в СССР административные границы не делимитировались и не демаркировались, будучи обозначенными только почтовой адресацией населённых пунктов. Зная украинский характер, можно с 99,99% уверенностью предположить, что Киев хочет под шумок «хапнуть» ещё немного земли. А потом ещё немного. И ещё…

И так — до Белгорода, Курска, Ростова и Краснодара?

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