 

Мнение: Лаша тумбай – прощай!

14.05.2023, 19:32, Разное
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Ха-ха! Вот это действительно достойный финал отвратительного “сеанса русской патриотической гордости”, который разворачивался с какого-то мохнатого аж 2007 года. В этом 2007 году Андрей Данилко, он же “Верка Сердючка”, исполнил песню “Раша гудбай” на Евровидении, и занял с нею почетное второе место. Ну, казалось бы – прикол и прикол, сама Сердючка – юмористический персонаж.

Но нет, куда там. Отечественные угрюм-бурчеевы типа “обиделись” и развернули целую кампанию еще тогда (!), когда РФ вроде бы еще сохраняла из последних сил признаки нормальной страны. Бедный Андрей Данилко был вынужден оправдываться (!), придумал в итоге, что он пел совсем не то, а некое “Лаша тумбай”, типа набор слов, и не хотел никого обижать… Насколько ж гнусная эта современная манера, тогда еще началась – сладостное “обижание” на всё что ни попадя; кретинов с тех пор хлебом не корми – дай им на что-то обидеться, да не просто – а чтоб еще и непременно потребовать возмещения своих обид!

Но это Данилке не помогло – ему в итоге из-за “обиды”… запретили выступать на территории России! Наказали в итоге, как потом и пошло по нарастающей, в наибольшей степени сами себя: страна лишилась Верки Сердючки, взамен получила воспаление национальной гордости, которое лопнуло в прошлом году…

Я писал в ЖЖ не раз, вступаясь за Верку – какая эта глупость, и как целое государство может обижаться на клоуна (тем самым вставая с ним на одну доску) – всё, конечно, заглушал вой “патриотов” с их вековыми обидками на все и на всех.

И вот – финал:

“Верка Сердючка спела «Russia goodbye» вместо «Lasha Tumbai» на «Евровидении-2023».

Да и правильно. За Верку – рад; талантливая баба.

Источник: Размышления вольного социолога


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