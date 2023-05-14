Учитель на спор заставлял школьников учить наизусть «Войну и мир»

Из екатеринбургской гимназии № 66 уволен учитель русского языка и литературы, который, угрожая отчислением, заставил десятиклассников выучить наизусть роман Льва Толстого «Война и мир».

Об инциденте стало известно после публикации в социальных сетях жалобы, которую один из школьников отправил лично министру просвещения Сергею Кравцову.

«На уроке литературы учитель сказал, что к началу марта все ученики должны наизусть знать «Войну и мир». Тех, кто откажется или не справится, включат в списки на отчисление. Заучить 4 тома – это нереально, прошу отменить незаконное указание преподавателя», – написал школьник.

В ходе проверки заявления было установлено, что в октябре 2022 года преподаватели литературы и труда поспорили, что школьники смогут за полгода выучить роман-эпопею Льва Толстого.

«Эти двое постоянно спорили, особенно когда выпивали вместе. На банкете в честь Дня учителя трудовик заявил, что дети не знают классику. Преподаватель литературы ответил, что его ученики могут хоть «Войну и мир» декларировать по памяти. В итоге заключили пари на ящик водки», – рассказал журналистам один из преподавателей.

Комиссия по этике гимназии классифицировала действия учителя русского языка и литературы как нарушающие принятые в общеобразовательном учреждении стандарты и рекомендовала уволить его по дискредитирующим обстоятельствам.

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