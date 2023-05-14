Протезы гарантированы, интернаты ждут

Правительство Воронежской области готовится к возвращению инвалидов из зоны СВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал более двух десятков мер социальной поддержки для военных-контрактников и их семей, они опубликованы на портале регионального областного правительства 8 мая 2023 года. Читая их, понимаешь: область готовится принимать инвалидов.

Среди принятых мер:

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатное социальное обслуживание на дому;

бесплатное обеспечение лекарствами;

освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование;

бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) детям, обучающимся в 1–11-х классах в муниципальных образовательных организациях.

Для тех же, кто не сможет себя обслуживать или станет в тягость родственникам, предусмотрено «направление в первоочередном порядке в организации стационарного социального обслуживания». То есть в дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Напомним, что при заключении контракта на военную службу воронежцам положена единовременная выплата 315 тыс. рублей, из которых 120 тыс. рублей — из регионального бюджета. В первую волну централизованной отправки добровольцев из Воронежской области, которая пришлась на середину сентября 2022 года, региональная выплата составляла 100 тыс. рублей разово и еще по 20 тыс. в течение полугода. Тогда, в первый призыв, со всей области в зону проведения СВО было отправлено около 950 человек.

В ближайшее время в самом центре города — в доме № 52 по улице Фридриха Энгельса — будет открыт новый пункт для заключения контракта на воинскую службу.

Алексей Ключев

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