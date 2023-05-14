 

Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых

14.05.2023, 18:55, Новости дня
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Королева шансона, всеми любимая, Любовь Успенская готовится к завершению своей карьеры. Певица планирует передать эстафету своей дочери Татьяне Плаксиной, которая сейчас выступает под псевдонимом PACHA TATI.

В интервью на одном из шоу Первого канала, Успенская рассказала, что ее дочь говорит ей, что пора бы уже и цветочки сажать. Татьяна намекает, что пришло время уйти на заслуженный отдых.

Однако, управлять дочерью не так просто, особенно если она девушка с характером и в прошлом вела асоциальный образ жизни. Любовь Успенская приходится расставлять приоритеты и объяснять дочери, что во время работы никакие родственные связи роли не играют.

Несмотря на это, Любовь Успенская готова передать эстафету дочери. Исполнительница уверена, что Татьяна Плаксина сможет успешно заменить ее на сцене, когда сама Любовь уже устанет притворяться молодой и уйдет на покой.

Несмотря на то, что Любовь Успенская готовится к завершению своей карьеры, ее имя остается знаменитым и уважаемым в мире шоу-бизнеса. Ее многолетняя карьера и талант не останутся незамеченными и будут продолжать жить в ее дочери и ее музыке.


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