 

Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении уйти из Ленкома

14.05.2023, 18:55, Новости дня
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Людмила Поргина на данный момент восстанавливается после серьезной травмы. Артистка пострадала в результате падения на своей загородной даче.

Вдова Караченцова рассказала о том, как воспринимает произошедшее с ней. Она убеждена, что ее падение неслучайно.

“Я уверена, что это предупреждение от Господа, Когда я пришла в себя в больнице, попросила медсестер отвести меня в местную церковь. У меня кружилась голова и заплетались ноги. Но я все равно шла. Мне нужно было исповедоваться и причаститься. После этого я все сразу поняла”, — цитирует звезду издание Prozvezd.

Кроме того, Поргина призналась, что в данный момент всерьез думает о том, чтобы уйти из Ленкома. “Это не тот театр, в котором я играла вместе с другими выдающимися актерами, Инночка Чурикова была последней, которая ушла в мир иной, на облачка. Но главное – хватит мне терпеть унижения бесконечные. Я ведь из-за этого болею целый год. У меня на нервной почве какие только болезни не обострились: и нервный срыв, и гипертонический криз, и артрит. Я на протяжении целого года из больниц не выхожу!”, — добавила она.

Поргина подчеркнула, что почти сразу позвонила в театр и сказала, что лежит в больнице с сотрясением мозга. “Через день у меня заканчивается больничный, пойду опять со свечкой по темной сцене ходить. А после, видимо, буду уходить”, — резюмировала артистка.


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