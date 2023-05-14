 

Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу “Звезды в Африке”

14.05.2023, 17:35, Новости дня
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Ольга Бузова до сих пор как будто бы выясняет отношения с бывшим избранником Артемом Тарасовым. Знаменитости то и дело отпускают колкости в адрес друг друга.

Недавно певица прокомментировала слухи о том, что ее экс-супруг станет участником шоу “Звезды в Африке”. В конце прошлого месяца футболист заявил, что, возможно, отправится на съемки нового сезона шоу канала ТНТ.

Дело в том, что спортсмен вышел на связь в соцсети и спросить у поклонников совета: стоит ли ему соглашаться на это предложение? Тарасов подчеркнул, что предложение поступало ему уже дважды.

Бузова упрекнула бывшего супруга в том, что он в очередной раз пиарится на ее имени. Кроме того, она попросила его больше не понимать тему
отношений, которые давно остались в прошлом. “Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует! А мы все знаем, как ты любишь им изменять”, — высказалась Ольга Бузова.

Знаменитость также напомнила, что речь идет о том, что Тарасов собрался участвовать в новом сезоне “Звезд в Африке”. “Знайте: его приход в шоу —
неправда! Или, возможно, кому-то нужен хайп на супер рейтинговом проекте?!” — заверила поклонников Бузова.

Ольга считает, что шоу просто не нужна подобного рода раскрутка. Уже сейчас понятно: то, что будет происходить в десятом выпуске, само по себе вызовет интерес зрителя.


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