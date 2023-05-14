Очаровательно и стильно: какие плетеные сумки-корзинки самые модные в летнем сезоне-2023

Лето – прекрасная пора для ярких и стильных вещей. А если вы находитесь в поиске аксессуаров, способных подчеркнуть индивидуальность и придать образу неповторимый шарм, то обратите внимание на плетеные сумки-корзинки. В нынешнем летнем сезоне они стали настоящим хитом, ведь они прекрасно сочетаются с летней одеждой и подчеркивают природную красоту натуральных тканей. В жаркое время года с плетеной сумкой можно отправиться куда угодно: на пляж, на прогулку, на встречу с подругами в кафе. Если еще совсем недавно они считались исключительно пляжными моделями, то сегодня стильные луки с такими аксессуарами можно повсеместно встретить на городских улицах в теплое время года.

Итак, плетеные сумки-корзинки – модный тренд лета 2023 года, поэтому рассмотрим лучшие их варианты.

С кожаными ручками

Плетеные сумки-корзинки с кожаными ручками являются самой настоящей классикой. Ручки, выполненные из кожи, придают сумке шик и элегантность, а плетеный материал делает ее стильной и легкой.

Круглая сумка-корзинка

Такой аксессуар идеально подойдет для тех, кто любит минимализм и предпочитает лаконичность.

Круглая форма сумки способна придать образу неповторимый шарм и оригинальность. Круглая модель, так называемая таблетка, считается самой актуальной.

Цветочный или другой принт

Такая плетеная сумка-корзинка понравится тем, кто любит яркие и насыщенные цвета.

Цветочный или любой другой узор придает сумке элегантности, а образу – женственности.

Сумка-корзинка с кисточками

Летом можно смело экспериментировать с внешним видом и вносить в образ неожиданные элементы. Например, выбрать плетеную сумку с кисточками. Она будет смотреться игриво и наверняка прекрасно дополнит образ.

С ярким декором

Такая плетеная сумка-корзинка идеально подойдет тем, кто любит блистать и привлекать к себе внимание. Блестки на сумке добавляют образу шика и гламура.