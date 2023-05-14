 

Очаровательно и стильно: какие плетеные сумки-корзинки самые модные в летнем сезоне-2023

14.05.2023, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лето – прекрасная пора для ярких и стильных вещей. А если вы находитесь в поиске аксессуаров, способных подчеркнуть индивидуальность и придать образу неповторимый шарм, то обратите внимание на плетеные сумки-корзинки. В нынешнем летнем сезоне они стали настоящим хитом, ведь они прекрасно сочетаются с летней одеждой и подчеркивают природную красоту натуральных тканей. В жаркое время года с плетеной сумкой можно отправиться куда угодно: на пляж, на прогулку, на встречу с подругами в кафе. Если еще совсем недавно они считались исключительно пляжными моделями, то сегодня стильные луки с такими аксессуарами можно повсеместно встретить на городских улицах в теплое время года.

Итак, плетеные сумки-корзинки – модный тренд лета 2023 года, поэтому рассмотрим лучшие их варианты.

С кожаными ручками

Плетеные сумки-корзинки с кожаными ручками являются самой настоящей классикой. Ручки, выполненные из кожи, придают сумке шик и элегантность, а плетеный материал делает ее стильной и легкой.

Круглая сумка-корзинка

Такой аксессуар идеально подойдет для тех, кто любит минимализм и предпочитает лаконичность.

Круглая форма сумки способна придать образу неповторимый шарм и оригинальность. Круглая модель, так называемая таблетка, считается самой актуальной.

Цветочный или другой принт

Такая плетеная сумка-корзинка понравится тем, кто любит яркие и насыщенные цвета.

Цветочный или любой другой узор придает сумке элегантности, а образу – женственности.

Сумка-корзинка с кисточками

Летом можно смело экспериментировать с внешним видом и вносить в образ неожиданные элементы. Например, выбрать плетеную сумку с кисточками. Она будет смотреться игриво и наверняка прекрасно дополнит образ.

С ярким декором

Такая плетеная сумка-корзинка идеально подойдет тем, кто любит блистать и привлекать к себе внимание. Блестки на сумке добавляют образу шика и гламура.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07.20 / Бессмертие придет с осенней прохладой

22.10.20 / Лили Джеймс впервые дала интервью после публикации скандальных фото с Домиником Уэстом

13.05.22 / В Кремле вхождение Финляндии в НАТО оценили как угрозу, на которую Москва будет вынуждена реагировать… Снова нарконацисты?

09.08.21 / “Молодые здесь не остаются” – депопуляция опустошает житницу России

24.03.21 / История об алхимике, который умел летать

14.08.21 / Дмитрий Киселёв, год назад называвший глобальное потепление “мифом западных элит”, объяснил им небывалые пожары в Якутии

06.11.22 / В Сети рассказали о тайном брате Анны Заворотнюк

05.10.20 / Бруклин Бекхэм посвятил новую татуировку невесте Николе Пельтц

11.09.20 / 67 лет Рамсеса II

15.02.22 / В ЛДПР выпустили официальную информацию о состоянии Жириновского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика