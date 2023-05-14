Какие тренды весны помогут женщине за 60 выглядеть моложе: образы и хитрости

Вы хотите выглядеть стильно и молодо в возрасте за 60? Тогда вы должны позволить себе иметь безупречный гардероб, чтобы создавать элегантные образы с омолаживающим эффектом. Если вы будете знать кое-какие хитрости, у вас это обязательно получится.

Как одеваться женщине в 60 лет

В этом возрасте нужно одеваться правильно и по моде. Важно точно определиться со своим стилем и непременно учитывать тип телосложения при выборе одежды. Предметы гардероба должны быть элегантными и стильными, визуально омолаживать. Обязательно нужно иметь трендовые вещи, которые бы хорошо сочетались с базовыми.

Как одеться, чтобы выглядеть моложе и стройнее

Чтобы выглядеть молодо и стильно в 60 и более лет, нужно знать кое-какие хитрости. Отличные союзники дам элегантного возраста – это спортивные кроссовки, современная обувь, яркие оттенки, интересные принты.

Лучше всего выбирать одежду со стилизованными деталями, например брюки с высокой посадкой, укороченную одежду, оригинальные вырезы, сборки, скрывающие живот, эффектные рукава и т. д.

Лучше всего подходят дамам за 60 нейтральные цвета, такие как бежевый, белый или черный, а также яркие цвета, которые задают тренды: фуксия, оранжевый, зеленый, сиреневый, синий. Все они придают элегантности и визуально омолаживают. С годами черты лица меняются и размываются, и эти яркие оттенки идеально подходят для того, чтобы сделать их более четкими.

Что касается принтов, хорошим выбором будут цветочные, горошек, геометрические. Также важно учитывать оттенок кожи и волос при их выборе.

Еще один прием, о котором следует помнить и который очень популярен в этом сезоне, — носить наряды одного цвета или с одним рисунком. Они стилизуют фигуру, их легко носить, они улучшают внешний вид.

Кроссовки в спортивном стиле – отличные союзники для женщин 60 лет. Они позволяют чувствовать себя комфортно и придают современный вид. Их носят с брюками, платьями, юбками. Есть более классические и более смелые варианты, поэтому всегда можно выбрать тот, который больше всего подходит.

Еще одна уловка, позволяющая выглядеть моложе, — это одежда со смелыми деталями, такими как вырезы, разрезы, прозрачные ткани, одежда с эффектом кожи. Если надеть эти предметы одежды с элегантными базовыми вещами, такими как блейзеры, классические брюки, блузки, образ получится безупречным.

Наряду с современной одеждой в образах женщин 60+ должны присутствовать молодежные аксессуары: кепки, оригинальные солнцезащитные очки, смелые серьги и ожерелья. Главное, без перебора! Лучше всего носить один элемент, который привлекает внимание.

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Что касается стилей, предпочтение следует отдать бохо или милитари, которые имеют максимальный омолаживающий эффект.

Вот несколько вдохновляющих образов, которые которые помогут одеться элегантно и модно в возрасте от 60 лет.

Яркие цвета и принты

Яркие цвета и принты помогут женщинам 60 лет визуально выглядеть моложе. Не имеет значения, сочетаются они в разных вещах или присутствуют в одном предмете одежды, они всегда великолепно смотрятся. Это смелое решение, но оно того стоит.

Колор-блок

Образы, в которых присутствуют цветовые контрасты и эффект привлекательности, помогают выглядеть в 60 свежо и элегантно. Если сочетать их со стильными базовыми вещами, а также с утонченными и особыми деталями, например, такими как перья или пуговицы, результат получится безупречным.

Классический образ

Классика никогда не подведет, если хочется выглядеть элегантно. Следует выбирать базовую одежду хорошего качества из тканей, которые хорошо сидят на фигуре. В серых брюках и белой рубашке вы будете выглядеть безупречно.

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Платье в стиле бохо

Добавление в образ смелых деталей, например эффектных вырезов, позволяет мгновенно добиться эффекта визуального уменьшения возраста. Если носить платье с вырезами в стиле бохо, лучший результат будет гарантирован, так как принты, характерные для этого стиля, выглядят превосходно.

Молодежные ткани

Ажурные материалы или тканей с вышивкой, омолаживающие оттенки, одежда со смелыми штрихами – все это дает возможность создать большое количество образов, чтобы продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Жилет и брюки

Сочетание базовых элементов гардероба совсем не мешает выглядеть моложаво в 60 лет. Мешковатые брюки в сочетании с жилетом в тон позволят добиться безупречного результата.