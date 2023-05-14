 

Xiaomi представит собственного конкурента Apple Watch

14.05.2023, 14:55, Разное
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Китайская компания Xiaomi планирует выпустить свои первые смарт-часы на базе Wear OS (операционная система Googles). Об этом рассказал портал Xiaomiui.

Устройство под кодовым названием M2235W1 сейчас находится в базе данных корейского регулятора NRRA. Это указывает на то, что оно будет выпущено в ближайшее время. По слухам, новые смарт-часы Xiaomi будут поддерживать SIM- или eSIM-карты, что позволит пользователям совершать звонки без необходимости подключения к телефону. Другой информации о часах пока нет. Ожидается, что часы будут называться Xiaomi Watch, но их настоящее название пока неизвестно.Wear OS, операционная система, используемая Samsung и Google, является платформой для умных часов. Преимуществом Wear OS является возможность установки различных приложений. Это то, что не могут сделать фитнес-трекеры


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