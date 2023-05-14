 

10 тысяч сотрудников ОМОН одновременно решили взять отпуска и отдохнуть в Турции

14.05.2023, 14:53, Разное
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Ровно 10000 сотрудников ОМОН написали заявления на отпуск в течение 7 дней с 14 мая – эту информацию сегодня подтвердили в пресс-службе МВД в ответ на запрос газеты «Коммерсант».

Все они решили отдохнуть в Турции, для чего ведомство организовало чартерные рейсы.

Источник в министерстве заявил, что «люди устали и хотят отдохнуть, совместить приятное с полезным». Позже силовики официально подтвердили, что 10 тысяч уставших бойцов будут вывезены в Турцию 28 авиарейсами в течение 14 и 15 мая «для отбывания отдыха в установленном порядке».

Ожидается, что специалистов разместят в пяти крупнейших городах страны – Анкаре, Стамбуле, Измире, Бурсе и Анталье. Вместе с ними в отпуск вылетели их командиры и высококвалифицированные переводчики. Как уточнили в пресс-службе МВД, при необходимости все 10 тысяч человек будут готовы написать заявления о продлении отпуска. В первоначальной формулировке говорилось, что это может случиться «исходя из оперативной обстановки», затем в ведомстве уточнили – на самом деле отпуск продлят, если омоновцам «очень понравится Турция».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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