Дермопигментация – временная татуировка, которая корректирует асимметрию губ и делает их более объемными и четкими

Дермопигментация – отличный способ коррекции дефектов кожных покровов при помощи введения пигментов под кожу, прямо в верхние слои дермы. Это помогает замаскировать рубец или пятно витилиго. Дермопигментация губ – техника полуперманентной татуировки, которая гарантирует четкость и объем губ благодаря добавлению цвета.

Эта техника помогает скорректировать небольшую асимметрию и создать впечатление идеально накрашенных губ, делая их более объемными и красиво очерченными.

Что такое дермопигментация губ

Как и все эстетические татуировки, дермопигментация отличается использованием определенного типа чернил, которыми она выполняется.

Применяемые пигменты имеют свойство рассасываться в течение 6-18 месяцев, поэтому для сохранения цвета татуировку необходимо повторять ежегодно.

Цель татуажа губ состоит не только в том, чтобы создать впечатление, что губы очерчены карандашом и накрашены помадой, но и в том, что эта эстетическая процедура помогает исправить небольшую асимметрию рта и придает губам более четкий и пухлый вид без использования различных наполнителей.

Процедура выполняется с помощью дермографа. Это своего рода машина, к которой прикреплена игла, созданная специально для работы на чувствительной и деликатной области.

Кому подходит и кому не подходит дермопигментация губ

Прежде чем выполнять дермопигментацию губ, нужно быть уверенным в том, что с кожными покровами все в порядке.

На жирной или склонной к акне коже, которая производит много кожного сала, или в случае сухой кожи, которая имеет тенденцию к шелушению, татуировка будет не слишком стойкой, и пигмент исчезнет достаточно быстро.

То же самое относится и к тем, кто очень часто пользуется пилингами и отшелушивающими скрабами. И в этом случае татуировка будет быстрее исчезать.

Как правильно подобрать цвет

Что касается стилей выполнения дермопигментации губ, то есть множество различных вариантов на выбор. Можно подобрать то, что больше всего нравится, от татуажа только вокруг губ, более подходящего для тех, кто просто хочет обозначить контур, до более полного и насыщенного цвета.

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Не стоит беспокоиться, так как пигмент наносится таким образом, чтобы придать объем и трехмерность, создавая очень естественный эффект. Однако не стоит использовать слишком насыщенные цвета, несмотря на то что это не запрещено. Все это по причине того, что эти тона могут быстрее надоесть, поэтому лучше остановить свой выбор на более нейтральной палитре от нюдовых до розовых оттенков.

“Мягкое размытие” для естественного эффекта

Если хочется создать действительно естественный эффект, то стоит остановиться на “мягком размытии”. Это техника, которая позволяет получить деликатно пигментированные губы.

Секрет в том, что контур не прорисован, а нанесение пигмента начинается от центра губ, а затем распространяется наружу. Это помогает сделать татуаж красивым и при этом максимально естественным. Выглядит это просто превосходно.

Уход и противопоказания

После процедуры необходимо ухаживать за губами, сохраняя их увлажненными, чтобы избежать образования корок, которые могут испортить окончательный эффект татуировки.

На самом деле первые 15 дней после проведения процедуры являются самыми важными. В течение этого времени не рекомендуется ходить в бассейн и сауну, подвергать себя воздействию солнца без надлежащего крема с фактором защиты от солнца, а также пренебрегать рутиной по уходу за губами.

Несмотря на отсутствие противопоказаний, дермопигментация не может быть рекомендована лицам с чрезмерно выраженным контуром губ и при герпесе. Если герпес на губах появляется в период заживления, то это может поставить под угрозу результат татуировки в этой области.