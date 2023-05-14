От освежающего спрея до масок: 7 сочных способов использовать арбуз для летнего ухода

Скоро наступит жаркое лето, и в продаже появится бесчисленное количество арбузов. Мы привыкли рассматривать их как освежающий десерт, иногда как основной ингредиент монодиеты. А думали ли вы про арбузы, как средство для ухода за кожей и волосами? А ведь сочная мякоть позволяет освежить и наполнить влагой, зарядить энергией витаминов на весь день. Вот семь популярных способов использовать арбуз в качестве уходового средства.

Дождитесь сезона

Сегодня полосатые красавцы не уходят с прилавков до глубокой осени и после короткого перерыва появляются снова. Но могут ли зимние арбузы сравниться с летними, поспевшими под жарким солнышком, на бескрайних бахчах? Несмотря на все заверения, что выращиваются они в соответствии со всеми нормативами и являются полностью безвредными, косметологи солидарны с диетологами и советуют дождаться сезона. Летом и цены на арбузы достаточно низкие, и выбор такой, что ошибиться очень сложно. Из сочной мякоти можно делать маски для лица или даже скрабы для губ. Попробуем выбрать самые простые рецепты красоты, которые вы можете опробовать уже совсем скоро.

Лето – время подумать про увлажнение кожи

Жаркая пора – это время, когда все хотят выглядеть как можно лучше. Но высокая температура воздуха затрудняет поддерживание здоровой и сияющего вида вашей кожи. Тем не менее, природа очень мудра и предлагает выход из любой ситуации. Не зря она подарила нам арбуз, который в жару помогает утолить жажду и голод, а также добиться безупречно вида кожи.

И здесь нечему удивляться. Арбуз – не только вкусное лакомство, он обладает выраженными косметическими свойствами, которые помогут улучшить здоровье вашей кожи. Давайте рассмотрим различные способы использования арбуза в летнем уходе за собой.

Прежде чем мы узнаем, как использовать арбуз для ухода за кожей и волосами, важно понять, почему он так полезен. Мы помним, что все овощи, фрукты и ягоды полезны для нашего здоровья и необходимы на столе. Арбуз не только богат витаминами А, С и Е, но также содержит антиоксиданты и аминокислоты, которые помогают питать и защищать кожу от вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, арбуз содержит много воды, что делает его отличным естественным увлажняющим средством. Употребление арбуза в пищу позволяет соблюдать естественный баланс и компенсировать высокий расход жидкости из-за жары, что в свою очередь помогает сохранить кожу увлажненной и сияющей. Итак, давайте рассмотрим различные способы включения сочного арбуза в домашнюю бьюти-индустрию. Арбуз можно использовать множеством способов для летнего ухода за собой, мы выбрали для вас семь самых популярных.

Освежающий арбузный спрей для лица

Арбуз содержит большое количество воды, что делает его отличным, естественным увлажняющим средством для кожи. Чтобы сделать этот арбузный спрей для лица, смешайте в блендере немного нарезанного арбуза и процедите его через сито, чтобы удалить мякоть или семена. Перелейте сок в бутылку с распылителем и храните в холодильнике. Наносите этот спрей на лицо каждый раз, когда чувствуете потребность в охлаждении и увлажнении.

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Конечно, средство нельзя использовать в течение дня, особенно если вы на работе, в офисном наряде и с макияжем. Но зато в любой другой день использование такого спрея станет настоящей наградой. Его можно взять с собой на прогулку и на пляж.

Арбузно-сахарный скраб

Арбуз богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают отшелушивать и осветлять кожу. Чтобы сделать арбузный сахарный скраб, смешайте немного свежевыжатого арбузного сока с сахаром и кокосовым маслом. Используйте эту смесь, чтобы мягко отшелушивать кожу круговыми движениями, а затем смойте теплой водой.

Скраб используется чаще всего в вечернее время, когда кожу нужно очистить, увлажнить и подготовить к вечернему отдыху. Его стоимость не идет ни в какое сравнение с эффективностью, поэтому на летний сезон отложите все свои брендовые скрабы. Пока под рукой есть средство ничуть не менее эффективное, но куда как более доступное.

Арбузная маска для лица

Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что экстракт арбуза помогает защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом, а также быстро уменьшить воспаления, поскольку он богат ликопином, мощным антиоксидантом. Чтобы сделать арбузную маску для лица, смешайте в блендере несколько кусочков свежего арбуза и добавьте немного меда и йогурта. Нанесите эту смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой и полюбуйтесь на свою сияющую кожу.

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Стоит отметить, что ингредиенты можно менять по своему усмотрению. Если у вас аллергия на мед, смело убирайте его из состава или замените мякотью авокадо, яичным желтком или сметаной. Если ничего, кроме арбуза, под рукой нет, этого достаточно для приготовления легкой, увлажняющей маски.

Арбузный скраб для губ

Арбуз содержит аминокислоты, которые помогают сохранить губы увлажненными и мягкими. Чтобы сделать арбузный скраб для губ, смешайте немного свежего арбузного сока с коричневым сахаром и кокосовым маслом. Используйте эту смесь для мягкого отшелушивания губ, а затем смойте теплой водой.

Если вы часто сталкивались с такой проблемой, как сухие и потрескавшиеся губы в летнюю жару, значит арбузный скраб станет настоящей находкой. Попробуйте один раз и наверняка он станет вашим фаворитом. Простое, натуральное и очень эффективное средство.

Арбузные подушечки для глаз

Арбуз богат витаминами А и С, которые помогают уменьшить темные круги и отечность вокруг глаз. Чтобы сделать арбузные подушечки для глаз, измельчите несколько кусочков свежего арбуза и смочите в соке ватные диски. Приложите смоченные ватные диски к глазам и оставьте на 10-15 минут. Смойте холодной водой, чтобы кожа вокруг глаз стала подтянутой, свежей, а темные круги пропали полностью.

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Арбузная маска для волос

Арбуз содержит цитруллин, аминокислоту, которая помогает укрепить волосы и предотвратить их ломкость. Чтобы сделать маску для волос из арбуза, смешайте несколько измельченных кусочков свежего арбуза с кокосовым маслом и медом. Нанесите эту смесь на волосы и оставьте на 30 минут. Смойте шампунем и нанесите кондиционер, чтобы в итоге получить блестящие и здоровые волосы. Вы также можете использовать масло семян арбуза, чтобы улучшить рост волос и уменьшить их выпадение.

Арбузная ванночка для ног

Арбуз содержит магний, минерал, который помогает успокоить и расслабить уставшие мышцы ног. Чтобы сделать арбузную ванночку для ног, смешайте несколько измельченных кусочков свежего арбуза и добавьте его в ведро с теплой водой. Замочите ноги в этой смеси на 10-15 минут, чтобы успокоить уставшие ноги. Нанесите крем и быстро почувствуете невероятных комфорт.

Заключение

Итак, в следующий раз, когда вы будете разрезать арбуз, не забудьте оставить немного для ухода за собой. Это позволит вам сиять, все лето. Мы привели только самые популярные способы, как можно использовать арбуз в течение летнего периода для ухода за кожей. Вы сами можете придумать еще массу вариаций, как добавить арбуз в свои привычные домашние рецепты для красоты. Практически любая ванночка для рук и ног, маски для кожи и волос только выиграют от того, что вы добавите в них немного измельченной мякоти или сока арбуза. Немного экспериментов, и у вас родится тот самый набор рецептов, который станет идеальным для вашего типа кожи и волос.