 

Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки

14.05.2023, 13:41, Новости дня
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Роман Костомаров, еще недавно находившийся в прекрасной физической форме, заболел в январе этого года. Казавшийся обычной простудой недуг обернулся серьезными последствиями для спортсмена.

10 января он оказывался в реанимации в Коммунарке на грани жизни и смерти. Пневмония, поражение легких более 75 процентов, скопление жидкости в плевральных полостях, медикаментозная кома — появившаяся в Сети информация о состоянии здоровья Романа встревожила россиян.

В итоге фигурист перенес несколько операций. Ему отрезали кисти, стопы, потому что ткани стали активно отмирать. Затем начали отказывать сердце и печень.

В связи с этим, многие россияне стали узнавать, каким образом можно укрепить свой иммунитет, чтобы не допустить подобных тяжелых последствий для здоровья? Профессор, доктор медицинских наук Антонина Колесникова ответила на этот вопрос.

По словам эксперта, Роман не начал своевременное лечение, игнорировал симптомы болезни. Нельзя было с высокой температурой выступать на открытом катке в морозную погоду.

Колесникова подчеркнула, что в случае Костомарова могли бы помочь мезенхимальные клетки. Их активно применяют во всем мире, но в России использовать их на людях запрещено, отмечает издание Prozvezd.


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