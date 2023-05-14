 

Путин позвонил Эрдогану и поздравил его с победой на выборах

14.05.2023, 13:13, Разное
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Президент России Владимир Путин позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на выборах.

Глава государства высказал наилучшие пожелания и надежду на то, что сотрудничество Москвы и Анкары продолжит динамично развиваться во время очередного срока полномочий Эрдогана.

Путин отметил, что считает победу своего турецкого коллеги «убедительной». Борьба была острой, но открытой и честной, добавил президент.

– Турецкий народ сделал свой выбор – выбор в пользу стабильности, укрепления государственности, дальнейшего развития демократических и экономических преобразований. Большинство турецких граждан поддержали ваше стремление развивать добрососедское и многоплановое сотрудничество с Россией и другими государствами, – сказал он.

В свою очередь Эрдоган искренне поблагодарил президента России и выразил уверенность в позитивном разностороннем развитии связей между Турцией и Россией. Он также допустил, что вскоре турецкая сторона добьётся исполнения Западом условий по зерновой сделке, но попросил Путина «быть готовым продлить её ещё 2-3 раза, не более».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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