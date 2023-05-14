 

Иранское Press TV: Берлин подольёт масла в огонь украинского конфликта масштабными поставками оружия Киеву

14.05.2023, 12:55, Новости дня
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Правительство Германии объявило, что планирует отправить Украине крупный пакет вооружений на сумму €2,7 млрд. Среди прочего помощь Берлина ВСУ будет включать 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 15 ЗСУ Gepard, 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T, пишет Press TV.


AP

Немецкие власти объявили о планах по поставке Украине крупного пакета вооружений на сумму €2,7 млрд. Таким образом Берлин предпринял новый шаг по «дальнейшему разжиганию возглавляемых США военных усилий против России», пишет Press TV.

Объявляя об отправке вооружения, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что рассчитывает на «скорейшее завершение ужасного конфликта». Но пока его окончания не предвидится, добавил чиновник.

Пакет вооружений Берлина для Киева включает 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 15 ЗСУ Gepard, 200 разведывательных беспилотников, четыре зенитных комплекса Iris-T с боеприпасами, дополнительные артиллерийские снаряды, а также более 200 бронемашин и логистических автомобилей.

Изначально Германия не хотела поставлять тяжёлое вооружение ВСУ, опасаясь обострения конфликта. Однако под сильным давлением США и других натовских ястребов в январе она согласилась направить танки Leopard на Украину и заявила, что будет работать со своими союзниками над увеличением поставок, напоминает Press TV.

Ранее Лондон объявил о передаче ВСУ крылатых ракет большой дальности Shadow Storm. Великобритания стала первой европейской страной, которая поставила подобные системы Киеву, обращает внимание телеканал.

На этом фоне Владимир Зеленский объявил, что его армии нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению, которое активно ожидают и тиражируют на Западе. Украинские официальные лица пытались снизить ожидания от операции, призывая не рассматривать её как «серебряную пулю», обращает внимание Press TV.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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