Microsoft заставляет пользователей Windows 10 на 21H2 обновляться до 22H2

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 21H2, выпущенной 20 октября 2021 года. Пользователи должны перейти на версию 22H2.

Windows 10 21H2 перестанет получать обновления по безопасности и функциям после 13 июня 2023 года. Microsoft автоматически обновит все потребительские редакции до 22H2, чтобы обеспечить стабильность и защиту устройств. Обновление скоро будет доступно через “Центр обновления Windows”.

Microsoft призывает пользователей воспользоваться функцией “Период активности”, которая позволяет выбрать оптимальное время для установки обновлений. Microsoft напоминает пользователям, что Windows 10 22H2 – это последнее крупное обновление 10-й системы, после чего она будет получать только исправления безопасности вплоть до октября 2025 года.