 

США ищут по всему миру российских шпионов для обмена на Гершковича и Уилана

14.05.2023, 11:25, Новости дня
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США из-за отсутствия у них под стражей ценных российских шпионов обращаются к своим союзникам с предложением поучаствовать в обмене заключёнными, чтобы таким образом вернуть на родину арестованных за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, пишет CNN. Также администрация Байдена хочет понять, какие «креативные предложения» могут вызвать интерес РФ в этом вопросе, говорится в статье.


AP

Администрация Байдена ищет по всему миру предложения, которые могли бы побудить Россию освободить двух «незаконно задержанных» американцев — Эвана Гершковича и Пола Уилана, пишет CNN со ссылкой на три осведомлённых источника.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, у США в настоящее время нет под стражей «российских шпионов высокого ранга», что вызывает необходимость обратиться за помощью к союзникам.

Администрация Байдена «забрасывает широкую сеть», обращаясь к союзным государствам, у которых есть арестованные российские шпионы, чтобы понять, захотят ли эти страны заключить сделку в рамках более крупного обмена заключёнными.

Но официальные лица США также опрашивают союзников, у которых нет россиян под стражей, чтобы понять, что может побудить Москву освободить находящихся в заключении американцев.

Белый дом также изучает возможность небольшого смягчения санкций, заявили высокопоставленные представители администрации Байдена.

Как поясняет издание, речь идёт об ослаблении ограничительных мер в отношении «российских групп, обвиняемых в причастности к захвату американцев в заложники». Так, ФСБ в прошлом месяце была подвергнута санкциям «после неоднократного участия в арестах, расследованиях и задержаниях граждан США, незаконно задержанных в России», пишет CNN со ссылкой на Госдеп.

Цель состоит в том, чтобы в рамках одной сделки вернуть домой Уилана и Гершковича, заявили американские официальные лица в частном порядке.

При этом два американских чиновника сообщили CNN, что администрация хочет понять, какие креативные предложения могут вызвать интерес России.

Американские официальные лица обращаются как к странам, которые недавно арестовывали предполагаемых российских шпионов, например, к Бразилии, Норвегии и Германии, так и к странам бывшего советского блока, чтобы обсудить возможность их участия в любом потенциальном обмене заключёнными.

Так, в Германии, как напоминает CNN, под стражей находится бывший полковник российской внутренней разведки Вадим Красиков. Многие считают его одним из первых в списке заключённых, которых хочет вернуть Москва.

Хотя некоторые из усилий Вашингтона были предприняты ещё до задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в марте этого года, однако с тех пор они стали ещё более активными, пишет CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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