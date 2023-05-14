Украинские новости – Польша передала Украине 14 истребителей и 325 танков

По информации от постоянного представительства Польши в Европейском союзе, Украина получила от Польши 14 истребителей МиГ-29 и 325 танков в рамках военной помощи. Как пишут «Украинские новости», всего от западных стран Киев получил 28 самолётов и 575 танков.



AP

Украина получила от Польши 14 истребителей МиГ-29 и 325 танков в рамках военной помощи по борьбе с Россией. Как передают «Украинские новости», об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта постоянного представительства Польши в Европейском союзе.

«Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29. Всего от стран Запада Украина получила 28 самолётов», — говорится в сообщении.

Также из 575 танков, поставленных на Украину, 325 передала Польша.

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