 

Немецкий суд заново рассмотрит вопрос о победителе в Сталинградской битве

14.05.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Городской суд Брауншвейга вернул на рассмотрение вопрос о законности победы СССР в Сталинградской битве 1942-1943 годов.

В случае, если действия Красной армии под Сталинградом будут признаны незаконными, победа в знаменитом историческом сражении перейдёт немецкой стороне.

Производство было возобновлено по иску представителей украинской диаспоры города, а также местного политического активиста Франца Паулюса. Истцы считают, что СССР не имел права применять военную агрессию против немецких частей, мирно проводивших евроинтеграцию Сталинградской области СССР.

В суд были представлены многочисленные свидетельства агрессии советских военнослужащих в отношении немецких коллег. Согласно европейскому законодательству, если в судебном порядке будет доказано, что СССР победил в битве незаконно и с применением недопустимого уровня насилия, то соответствующие правки о победе Германии будут внесены в учебники всех государственных школ в странах, являющихся членами Евросоюза.

– Мы не приемлем насилие ни в каком виде, – говорит адвокат истца Рейнхард Штольц. – И если выяснится, что победа под Сталинградом досталась русским благодаря жестокости и насилию, то будет справедливо передать лавры победителя пострадавшей стороне. Россия не раз проявляла агрессию к цивилизованным европейцам: она напала на ливонских рыцарей на Чудском озере, на Карла XII – под Полтавой, и так далее. Со временем мы соберём список военных преступлений этой страны и в суде потребуем признать её существование незаконным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02.21 / Пашинян приказал вернуть Ноев ковчег в состав флота Армении

02.08.22 / Для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями создали новый антибиотик

15.06.22 / Скандалы: «Бросали гранаты с квадрокоптеров»

25.08.22 / Мнение: Нехорошие слова в комментариях

13.12.21 / Иван Ургант получил в наследство квартиру в центре Санкт-Петербурга

21.12.22 / Венгрия призывает Европу проанализировать последствия антироссийских санкций

24.02.22 / Как спецоперация на Украине повлияет на транзит газа в Европу

10.06.21 / Уход должен быть правильным: советы по уходу за жирной кожей в жару

18.08.20 / «Не является автомобилем» – преступника оправдали за угон УАЗ «Патриот»

17.07.21 / Financial Times: Режим Путина ослабевает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика