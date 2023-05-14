Немецкий суд заново рассмотрит вопрос о победителе в Сталинградской битве

Городской суд Брауншвейга вернул на рассмотрение вопрос о законности победы СССР в Сталинградской битве 1942-1943 годов.

В случае, если действия Красной армии под Сталинградом будут признаны незаконными, победа в знаменитом историческом сражении перейдёт немецкой стороне.

Производство было возобновлено по иску представителей украинской диаспоры города, а также местного политического активиста Франца Паулюса. Истцы считают, что СССР не имел права применять военную агрессию против немецких частей, мирно проводивших евроинтеграцию Сталинградской области СССР.

В суд были представлены многочисленные свидетельства агрессии советских военнослужащих в отношении немецких коллег. Согласно европейскому законодательству, если в судебном порядке будет доказано, что СССР победил в битве незаконно и с применением недопустимого уровня насилия, то соответствующие правки о победе Германии будут внесены в учебники всех государственных школ в странах, являющихся членами Евросоюза.

– Мы не приемлем насилие ни в каком виде, – говорит адвокат истца Рейнхард Штольц. – И если выяснится, что победа под Сталинградом досталась русским благодаря жестокости и насилию, то будет справедливо передать лавры победителя пострадавшей стороне. Россия не раз проявляла агрессию к цивилизованным европейцам: она напала на ливонских рыцарей на Чудском озере, на Карла XII – под Полтавой, и так далее. Со временем мы соберём список военных преступлений этой страны и в суде потребуем признать её существование незаконным.

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