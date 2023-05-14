 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Выборы президента Турции

14.05.2023, 11:30, Разное
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Сегодня в Турции проходят президентские выборы.

Эрдоган находится в наиболее слабой позиции за последние годы и не исключены варианты, когда он может потерять власть.
Оппозиция получает полную поддержку Запада, который не скрывает, что хочет ухода Эрдогана. В том числе и в контексте войны против России. Оппозиция уже ясно дала понять, что намерена отказаться от курса Эрдогана и вернуться к более привычным вариантам зависимости Турции от Запада, отказавшись от потуг Эрдогана строить из себя самостоятельного игрока.

Соответственно, если Эрдоган пролетит, велика вероятность того, что времена русско-турецких договорняков по принципу "ничего личного – просто бизнес" уйдут в прошлое. Само собой, если Эрдоган выиграет, то знакомая "многовекторная" политика с сидением на всех стульях сразу продолжится.

В случае победы Эрдогана, в Турции не исключены массовые протесты поддержанные Западом с обвинением Эрдогана в фальсификации выборов. Уже завтра станет понятно – остановится ли корабль нового турецкого империализма или же продолжит следовать прежним курсом.

Источник: Colonel Cassad


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