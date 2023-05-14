 

Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру

14.05.2023, 11:08, Новости дня
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Дебют на сцене “Современника” должен был стать для 64-летнего Александра Балуева исполнением давней мечты. Но судьба распорядилась иначе. Актер внезапно заболел перед премьерой спектакля “Мещане”. На постановку были распроданы все билеты. Это стало настоящим шоком для множества поклонников театрального искусства и многих друзей и коллег актера.

Как стало известно, Балуев почувствовал себя неважно и начал жаловаться на недомогание сразу после своего выступления на мероприятии, посвященном награждению Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры. Александру стало плохо, и его сразу отправили в больницу. А в анализах были найдены опасные бактерии, очень похожие на те, от которых серьезно пострадал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Напомним, что знаменитому фигуристу пришлось ампутировать обе стопы и кисть одной руки.

Однако на данный момент, некротических инфекций мягких тканей у артиста удалось избежать. Его друзья и коллеги надеются, что он поскорее поправится, и премьера спектакля “Мещане”, по произведению Максима Горького, перенесенная на 18 мая, состоится.


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