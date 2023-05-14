 

Bloomberg обвиняет Россию в связи с хакерской группировкой Anonymous

14.05.2023, 9:47, Новости дня
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Bloomberg сообщает, что Anonymous Sudan – хакерская группа, которая выдает себя за исламскую группировку, но атакует шведские больницы, аэропорты и банки – на самом деле связана с Россией.

По словам представителей группы, она состоит из активистов из Восточной Африки, которые хотят “преследовать всех, кто выступает против ислама”. Эксперты утверждают, что более внимательное изучение постов Anonymous Sudans в социальных сетях показывает, что группа не является ни суданской, ни исламистской.

Маттиас Волен – эксперт по кибербезопасности, считает, что Anonymous Sudan – это группа русских, хорошо организованная и хорошо знающая социальные проблемы Швеции. Группа готовится к атакам, чтобы усилить напряженность между мусульманским большинством и заявкой Швеции на вступление в НАТО.


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