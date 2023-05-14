“Я достаточно скромный человек”: Мария Берсенева о повышенном внимании к себе, попадании в “Маргошу”, выборе имени для дочери и переменах после родов

Мария Владимировна Берсенева, известная по сериалу «Маргоша», дала большое интервью в ток-шоу «Мой герой». В нем актриса рассказала о детстве, выборе профессии и личной жизни. Это первое интервью актрисы после того, как она стала мамой во второй раз.

О детстве

Берсенева иронично называет себя «москвичкой в третьем поколении»: ее бабушка и дедушка со стороны матери перебрались в столицу из Рязани, по отцу – из Рыбинска. О своем детстве Мария отзывается очень тепло, признавая, что родителям было нелегко совладать с ее забавами. Отец будущей актрисы был подполковником милиции, поэтому старался воспитывать дочь в строгости, но это не останавливало девочку от шалостей.

«По характеру я похожа на Пеппи Длинныйчулок. То руку сломаю, то ногу. Однажды даже порвала рот! Мне было лет пять, я на велосипеде каталась, в деревне. Знаете, как раньше часто делали? Подлезали под раму и ехали, как медведи в цирке. Не увидела горочку и улетела в кювет, а велосипед сверху упал. Я тогда ударилась о ручку велосипеда, выбила себе два зуба и рот порвала. Местный фельдшер зашивал, даже без анестезии. Родители меня в спорт решили отдать, пока окончательно не убилась», – со смехом вспоминает Берсенева. Семья у Марии уважала спортивные достижения: у отца был черный пояс по карате, мать обладала званием мастера конькобежного спорта, поэтому юной Маше разрешили заниматься всем, к чему будет лежать душа. Девочка перепробовала многое: коньки, плавание, акробатику, дзюдо, танцы. Но серьезные занятия спортом ей были неинтересны – гораздо веселее было гулять с подружками, придумывая все новые и новые забавы.

О юности

До 7 лет девочка жила у бабушки с дедушкой – сразу за их домом был детский сад и любящие родственники попросили родителей не забирать внучку. Когда настало время поступать в школу, Маша вернулась к родителям. «Они тогда жили в коммунальной квартире, мне там нравилось. У моих подружек были отдельные квартиры, но они всегда были у нас, в коммуналке. У нас был очень хлебосольный дом: постоянные гости, родственники, спали на раскладушках в проходах где-то. Были долгие песни под гитару, вечеринки шумные. И никто не стучал по батареям», – вспоминает актриса.

О харизме

Она легко поступила в лицей при ГИТИСе, покорив приемную комиссию артистизмом и живым нравом. «Я читала им басню. И там был текст о том, как мартышка не может правильно надеть очки, все крутит, ужимки какие-то показывает, нюхает очки и лижет. И я хотела изобразить мартышку и с выражением рассказывала о ней, указывая рукой в сторону двери. Смотрю – все в комиссии хохочут. Повернулась и поняла, что все это время в дверях стоит декан, а я на нее показывала, когда про мартышку говорила. Меня сразу взяли», – рассказывала в интервью актриса.

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О призвании

К моменту окончания школы девушка еще не определилась с выбором будущей профессии. «Все мои подружки уже примерно понимали, куда бежать и кем становиться – кто в туристический, кто на юридический. А я вообще не понимала, куда идти, была такая неприкаянная. Про театральный институт даже не думала», – признается Мария. Ее судьбу решил внезапный совет близкого человека.

«У меня есть крестный, друг отца. Они вместе организовали МКИД – молодежный клуб интересного досуга. Я с детства была в этом, в капустниках участвовала. То слет вампиров у них там был, то гусаров. Отец с мамой пели на два голоса под гитару, очень красиво. Крестный увидел, что у меня есть потенциал, желание делать что-то творческой. Посоветовал поступать на эстрадный факультет ГИТИса. Я туда пришла и все вспомнили мою басню про мартышку. Взяли без вопросов. Мне кажется, что у нас к эстраде какое-то предвзятое отношение. Нам руководитель говорил – не упоминайте, что вы эстрадный окончили, не поймут. Я с этим не согласна!», – резюмирует Берсенева.

О раннем материнстве

Еще будучи студенткой Мария познакомилась со своим будущим супругом, бизнесменом Гурамом Кофенлу. «На последнем курсе института все думали, куда бежать и где работать, а я рожала. Сейчас я об этом думаю и мне становится очень жалко себя. Я вообще не понимала, что мне делать с ребенком – как кормить, куда класть, как лечить. Помню только огромную любовь и твердое решение сделать все, чтобы мой сын был счастлив», – рассказывает в интервью звезда. К сожалению, союз с Гурамом оказался непрочным, и молодая мать вскоре вернулась к родителям. «Работы не было. Мне очень помогли мои родители, они сидели с Никитой. Мне надо было как-то кормить себя и ребенка. Бралась за любую подработку – презентовала в качестве модели меха какие-то, в рекламах снималась. Потом начались роли в кино, в массовке», – вспоминает Мария.

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Ей стали доставаться необычные роли: в комедии «С 8 марта, мужчины» она внезапно начинает слышать мысли противоположного пола. В мистическом детективе «Майор и магия» Мария воплотила образ потомственной ведьмы и провидицы, помогающей следствию. Во втором сезоне сериала «Смерть в объективе» Берсенева исполнила роль сумасшедшей. Но самой значимой телевизионной ролью актриса считает сериал «Маргоша».

О сериале «Маргоша»

На пробы актрису пригласила директор по кастингу. В отличие от рекламы, на пробы в этот сериал приглашали не массово, а точечно. Марию уже заметили в других проектах, поэтому она была одной из трех кандидаток на роль. «Я пробовалась последней и внезапно меня утвердили. Тогда я пробыла на пробах почти полный съемочный день. «Маргошу» впервые показали на Украине, поэтому не было чувства, что я проснулась знаменитой», – говорит актриса.

Мария признается, что звездной болезнью она не страдала. «Я достаточно скромный человек. Мне было достаточно внимания от окружающих всегда, лишнего мне не нужно», – резюмирует она. В интервью прозвучали отзывы от коллег по съемочной площадке: все отмечали профессионализм Марии, идеально выученный текст и неизменную доброжелательность. После окончания сериала актеры остались в дружеских отношениях, поддерживают друг друга в личных проектах и постоянно созваниваются. Берсенева призналась, что легко сходится с людьми и заводит дружеские отношения. «Я работала в антрепризном театре. Это когда ты привык к одному Вронскому, Карениной и Китти, а завтра они – другие. Это хорошая школа жизни», – говорит актриса.

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О личной жизни

После первого брака Мария долго не могла оправиться от предательства. Из сложной ситуации ей помог выбраться школьный друг – Николай Берсенев. Они прожили вместе пять лет, прежде чем официально пожениться. Мария взяла фамилию супруга в качестве псевдонима. Николай усыновил сына актрисы, Никиту. Но и этот брак продлился всего четыре года. Развелись супруги как раз в период сложных съемок сериала. «Маргоша отняла у моего мужа жену, у сына – мать. Это было сложно, я почти не появлялась дома. Но Николай всегда останется для меня близким человеком, я помогу ему во всем, если понадобится», – говорила Берсенева в интервью того периода.

О дочери

В конце 2022 года в СМИ появилась новость о том, что Мария Берсенева стала мамой во второй раз.

Имя своего супруга актриса не раскрывает, но охотно делится историями о дочери. «Ее зовут Маруся – это имя пришло мне во сне. Я всегда знала, что мою дочь будут звать именно так, и путаницы в именах не возникает. Материнство во второй раз стало для меня осознаннее. Я наслаждаюсь каждой минутой того, что происходит сейчас», – говорит Мария. Актриса призналась, что дочь помогает ей держаться в сложные минуты. «Бывало, устала, не спала. Утром смотрю – дочь мне улыбается. Сразу так хорошо становится, и энергия появляется», – резюмировала актриса в интервью.