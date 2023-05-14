 

В США осудили 50 сотрудников оборонных заводов, которые саботировали производство оружия для Украины

14.05.2023, 9:33, Разное
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Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии приговорил к длительным срокам заключения группу рабочих и инженеров американских предприятий, производящих оружие.

Война в УкраинеПрокуратуре удалось доказать, что в марте 2022 года инженер Northrop Grumman Corporation Роберт Джефферсон создал подпольную группу из сотрудников оборонных заводов с целью сорвать поставки вооружения для Украины.

– Всего в заговоре принимало участие 52 человека, которые занимали должности от рабочего до начальника производства. Они сознательно создавали дефекты в ракетах, автоматах и другой продукции, которая экспортировалась в Украину, – рассказал журналистам прокурор Калифорнии Джон Адамс.

Согласно предоставленным ФБР материалам, всего группа Джефферсона саботировала выполнение более 100 заказов Украины на общую сумму 500 млн долларов.

В своём последнем слове 43-летний Роберт Джефферсон заявил, что действовал исключительно в интересах США.

– Я против того, чтобы моя страна принимала участие в конфликте за много тысяч километров от американской земли. У нас нет там интересов, мы не должны трать деньги граждан США на такие авантюры, – объяснил свои действия глава «заговора».

По решению суда, глава Джефферсон приговорён к 25 годам заключения, остальные участники группы получили от 5 до 20 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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