Россиян предупредили о новом способе мошенничества с использованием чат-ботов

Чат-боты используются для обмана россиян. Они выдают идеальный текст, облегчая нажатие на вредоносные ссылки. Об этом сообщают “Известия”.

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании “Код безопасности”, рассказал, что этот новый способ мошенничества весьма актуален, поскольку языковой барьер был самой большой проблемой фишинговых текстов. Не каждый мошенник умеет грамотно и хорошо писать.

Эксперты рекомендуют гражданам не переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах. В качестве примера они приводят сообщения от служб доставки и банков, в которых говорится о больших скидках или бонусах.

Коростелев также предупредил о чат-ботах, распространяющих вирусы-шифровальщики, и плагинах для браузеров, которые могут быть использованы для кражи информации о банковских картах и паролей. Он посоветовал не сохранять информацию о картах в памяти браузера.