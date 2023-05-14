 

Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников

14.05.2023, 8:10, Разное
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В последние годы люди чаще страдают от действий телефонных мошенников, лишаясь больших сумм денег. Схема у них обычно одинаковая: злоумышленники представляются сотрудниками любых силовых ведомств или службы безопасности банка и заявляют, что сбережения собеседника в опасности. Чаще всего в их ловушку попадают пожилые люди. Так как же защитить себя?

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл два вопроса, которые точно заведут в тупик положивших глаз на ваши средства мошенников. Если голос на другом конце провода говорит, что он сотрудник силового ведомства, попросите назвать номер служебного удостоверения, звание, ФИО, данные начальства и местоположение. Скорее всего, преступник повесит трубку. Если же продолжит вводить в заблуждение, просто проверьте эти данные самостоятельно.

А что же с “сотрудниками банка”? В этом случае схема действий та же: запросите более подробную информацию о банке и звонящем вам работнике. Реальный сотрудник назовет все необходимые данные, а злоумышленник начнет пытаться перейти на другую тему или даже запугивать.

Юрист также назвал один фактор, который поможет распознать преступника. Некоторым людям поступают звонки мессенджерах, а это явный показатель того, что вы общаетесь с мошенником. Иван Соловьев предупредил, что лучше не шутить с ними, а сразу класть трубку.


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