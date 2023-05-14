Наряды в тонкую полоску – безупречный выбор для офиса: как их стилизовать в рабочем образе

Костюм в тонкую полоску — отличный выбор для летнего офисного образа, даже если вы работаете в той сфере, где требуется консервативная одежда. Также есть много способов носить одежду в тонкую полоску и вне офиса.

Полоска уместна в любое время года. Легкие ткани в тонкую полоску подходят для весны и лета, особенно для платьев без бретелек или шорт. Плотные шерстяные и смесовые ткани в тонкую полоску идеально подходят для более прохладных осенних и зимних месяцев.

Пальто и куртки в тонкую полоску отлично сочетаются друг с другом и хорошо согревают. Блейзеры оверсайз выглядят стильно, вы будете в тренде, если подберете модель, под которую можно надеть свитер.

В последнее время модные дизайнеры включают ткани в тонкую полоску в любые виды одежды – от уличной до вечерней. Если вы собираетесь весело провести вечер, подойдут гламурные наряды в тонкую полоску. Также есть много вариантов скромных повседневных нарядов с этим принтом. Итак, как можно носить одежду в тонкую полоску?

Сочетание деталей костюма в тонкую полоску

Один из лучших модных советов на 2023 год заключается в предложении создать капсульный гардероб и включить в него костюм в тонкую полоску с жакетом, жилетом и юбкой или брюками в качестве базового предмета. Можно носить подходящие части костюма на работу или надевать их по отдельности вне офиса. Жакет хорошо сочетается с белой рубашкой на пуговицах, юбкой-миди из потертого денима и черными кожаными вьетнамками. Сумка с жемчужными заклепками идеально подойдет к образу.

Снять пиджак и добавить шляпу

Чтобы не переодеваться после работы, утром нужно надеть костюм с рубашкой без рукавов с воротником на пуговицах и соответствующие браслеты. Когда закончится рабочий день, достаточно будет снять жакет, распустить волосы и надеть шикарную шляпу.

Пиджак оверсайз в тонкую полоску с брюками со штрипками в стиле 80-х

Если вам по душе такой образ, наденьте простую белую футболку и черные брюки со штрипками в качестве базы и добавьте блейзер оверсайз в тонкую полоску. Дополните ансамбль украшением, например, массивным ожерельем. Добавить еще несколько акцентов, включая туфли без задника на высоком каблуке, дизайнерскую спортивную сумку и массивные солнцезащитные очки.

Превратить классический костюм в тонкую полоску в вечерний наряд

Жилеты сейчас можно увидеть везде. Если вы планируете обновить свой гардероб в 2023 году, жилет в тонкую полоску с пуговицами, украшенными драгоценными камнями, станет элегантным, модным и универсальным элементом гардероба. Чтобы создать вечерний образ, нужно надеть свой новый жилет с расклешенными брюками в тонкую полоску и дополнить наряд блестящими черными перчатками, вечерней сумочкой в ​​форме сердца, красивой подвеской и подходящим ремнем.

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С топом-корсетом

Поскольку сейчас многие носят жилету в тонкую полоску, возможно, вам захочется изменить направление. Это можно сделать, выбрав топ-корсет в тонкую полоску. Чтобы внести еще больше разнообразия в свой образ, можно отказаться от темно-синих, черных или серых тонких моделей и отдать предпочтение вещам неожиданного кремового цвета. Чтобы стилизовать этот наряд для теплой весенней или летней погоды, следует надеть корсет поверх светло-коричневой майки и сочетать эти предметы с широкими брюками в тонкую полоску.

Смягчить яркий топ с помощью приглушенных предметов в тонкую полоску

В 2023 году в моде смелые цвета, такие как красный, оранжевый, солнечно-желтый. Если вам неловко носить такие броские оттенки, можно надеть яркий топ под пальто в тонкую полоску. Маленькие цветные фрагменты будут выглядывать из-под пальто, но полоски не дадут образу стать слишком ярким. Надев джинсы, вы получите еще более сдержанный общий вид. Выбирая обувь, отдавайте предпочтение цвету пальто в тонкую полоску, чтобы ансамбль оставался единым.

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Яркое пальто

Если вас не пугают яркие цвета, вы можете сделать солнечное желтое пальто центральным элементом своего гардероба. Ансамбль в тонкую темную полоску станет идеальным ненавязчивым фоном для яркой верхней одежды. Можно дополнить одежду в тонкую полоску кокетливым беретом, солнцезащитными очками и парой брутальных армейских ботинок. Если нужно приспособить такой наряд для более торжественного случая, стоит отказаться от армейских ботинок и вместо них выбрать сапоги или туфли на высоком каблуке.

Яркие красные акценты

Если нужен повседневный ансамбль, производящий сильное визуальное впечатление, подумайте о сочетании одежды в тонкую полоску с однотонными яркими аксессуарами, такими как шапка-бини и сумка-мешок. Нужно выбрать топ и блейзер в тонкую полоску в одной цветовой гамме, добавить облегающие леггинсы, контрастирующие с блейзером. К наряду подойдут высокие сапоги, которые следует надеть поверх леггинсов. Подобрать к образу аксессуары любимого яркого цвета. Подойдет огненно-красный, но также отличным выбором станут неоново-зеленый, розовый или солнечно-желтый.

Мешковатые брюки в тонкую полоску для комфорта

Если вы хотите чувствовать себя как можно более комфортно, следует выбрать свободный белый свитер и мешковатые бежевые брюки в тонкую полоску. Если погода прохладная, можно добавить темно-зеленый бомбер. Дополнить образ ожерельем, удобными кроссовками и прозрачной сумкой.