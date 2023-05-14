 

Камень Солнца ацтеков, предсказывающий конец света

14.05.2023, 7:23, Разное
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Ацтеки – мощная империя, которая процветала в Центральной Америке в период с 14 по 16 века. Эта цивилизация оставила после себя множество загадочных артефактов и символов, которые до сих пор вызывают интерес и изучаются исследователями.

Один из таких артефактов – «Солнечный камень» (или «Камень Солнца») вдохновляет многих на спекуляции относительно будущего человечества и нашей планеты. В этой статье мы рассмотрим, как ацтеки предсказывали конец света, используя Солнечный камень.

Солнечный камень – это огромный диск из базальта, весом более 24 тонн, диаметром 3,6 метра и толщиной около 1 метра, на котором изображена сложная система кругов и символов. Этот камень был создан ацтеками в 15 веке, и, как считается, использовался для наблюдения за позицией Солнца и других небесных тел, а также для определения времени и составления календаря.

Одним из наиболее интересных аспектов Солнечного камня является его предсказательный потенциал. Некоторые исследователи утверждают, что камень якобы содержит предсказания о конце света. Ацтеки верили, что мир прошел через несколько эпох, каждая из которых завершалась глобальной катастрофой. По их мнению, каждая эпоха длилась 52 года, после чего начиналась новая. Изображения на Солнечном камне показывают завершение последней эпохи, которое произошло в 1519 году, когда испанский завоеватель Эрнан Кортес вторгся в ацтекскую империю.

Камень содержит целую систему символов и изображений, которые ацтеки использовали для наблюдения за позицией Солнца и других небесных тел. Изображения на камне также связаны с астрономическими событиями, такими как солнечные и лунные затмения. Изучение камня и изображений на нем позволило исследователям сделать ряд интересных выводов относительно того, как ацтеки предсказывали будущее и конец света.

Согласно исследованиям, Солнечный камень содержит информацию о циклах Солнца и планет, а также предсказания о концах миров, которые должны наступить в 13-ом, 14-ом и 15-ом периодах. Каждый из этих периодов составляет 52 года, и по идеологии ацтеков каждый период заканчивается глобальной катастрофой.

Таким образом, согласно ацтекским представлениям, мир уже пережил несколько эпох, каждая из которых завершалась глобальной катастрофой. Последняя эпоха закончилась в 1519 году, когда испанский завоеватель Эрнан Кортес вторгся в ацтекскую империю. Следующий конец света должен был произойти в 2027 году.

Некоторые исследователи утверждают, что предсказания на Солнечном камне могут быть связаны с астрономическими событиями. Например, недавнее исследование, проведенное Джошуа Винсентом из Университета Аризоны, установило связь между солнечными вспышками и концами эпох в ацтекской культуре. Солнечные вспышки являются яркими вспышками на поверхности Солнца и могут повлиять на нашу планету, вызывая геомагнитные бури и другие явления.

Однако стоит отметить, что Солнечный камень не является единственным источником ацтекской космологии и предсказаний о конце света. Ацтеки имели множество других символов и артефактов, связанных с астрономией и космологией, которые могут дать более полное представление о их мировоззрении и предсказаниях.

Таким образом, Солнечный камень – это уникальный артефакт, который позволяет нам более глубоко понять мировоззрение ацтеков и их представления о конце света. Однако стоит понимать, что ацтекское предсказание о конце света в 2027 году не имеет научного обоснования и его не следует воспринимать как факт. В настоящее время у нас нет достаточных данных, чтобы утверждать, что события, описываемые на Солнечном камне, имеют прямое отношение к современным астрономическим событиям и будущему нашей планеты.


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