Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект?

Скорость развития технологий искусственного интеллекта и задачи, которые он может решать, могут принести человечеству больше вреда чем пользы. Об этом уже кричат многие ученые планеты.

Выразил с ними солидарность и российский экономист и маркетолог Георгий Копосов. Журналистам он, сообщает Телеканал 360, рассказал о профессиях, которые могут быть уничтожены развитием искусственного интеллекта. Среди них оказались даже врач и программист. Но кого же еще может оставить без работы искусственный интеллект?

В зоне риска водители, доставщики, дизайнеры и копирайтеры. Уже сегодня существуют технологии, способные автоматизировать простые задачи программирования. Кроме того, автоматизированы при помощи искусственного интеллекта могут быть и функции персонала в производстве, логистике и административной работе.

Но есть, разумеется, и плюсы: увеличится эффективность и точность выполнения сложных задач, таких, как диагностика заболеваний и прогнозирование эффективности лечения в медицинской сфере. Согласно исследованию Frost & Sullivan, приводит слова эксперта Общественная Служба Новостей, до конца 2023 года более 40% медицинских учреждений в Америке начнут использовать искусственный интеллект в своей практике.