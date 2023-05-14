 

Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект?

14.05.2023, 6:55, Новости дня
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Скорость развития технологий искусственного интеллекта и задачи, которые он может решать, могут принести человечеству больше вреда чем пользы. Об этом уже кричат многие ученые планеты.

Выразил с ними солидарность и российский экономист и маркетолог Георгий Копосов. Журналистам он, сообщает Телеканал 360, рассказал о профессиях, которые могут быть уничтожены развитием искусственного интеллекта. Среди них оказались даже врач и программист. Но кого же еще может оставить без работы искусственный интеллект?

В зоне риска водители, доставщики, дизайнеры и копирайтеры. Уже сегодня существуют технологии, способные автоматизировать простые задачи программирования. Кроме того, автоматизированы при помощи искусственного интеллекта могут быть и функции персонала в производстве, логистике и административной работе.

Но есть, разумеется, и плюсы: увеличится эффективность и точность выполнения сложных задач, таких, как диагностика заболеваний и прогнозирование эффективности лечения в медицинской сфере. Согласно исследованию Frost & Sullivan, приводит слова эксперта Общественная Служба Новостей, до конца 2023 года более 40% медицинских учреждений в Америке начнут использовать искусственный интеллект в своей практике.


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