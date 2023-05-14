Мигранты наводнили Америку — в крупных городах уже не осталось места для приёма беженцев

Миграционный кризис распространился далеко за пределы южной границы. Автобусы с мигрантами разъезжаются по всей стране, что создаёт серьёзные проблемы для местных властей. Так в Нью-Йорк прибывает до тысячи беженцев ежедневно. По информации NBC News, городские чиновники уже подсчитали, что к следующем году забота о мигрантах обойдётся налогоплательщикам только этого мегаполиса в четыре миллиарда долларов.

Сегодня иммиграционный кризис распространился далеко за пределы южной границы. От Чикаго, где мигранты ночуют в полицейском участке, до Денвера, где они набились в эту крытую парковку, переполнив вот этот центр.

КОЛИН УОКЕР, глава учебного центра Auraria: Этим беженцам просто некуда больше идти.

Новые автобусы с мигрантами прибывают в Филадельфию и Вашингтон, округ Колумбия. Это так называемые города-убежища, где местные власти заявили, что не будут внедрять федеральные иммиграционные законы. А здесь, в Нью-Йорке, мэр Эрик Адамс вступил в перепалку с пригородами и обвиняет администрацию Байдена в том, что в городе уже не осталось места для приёма беженцев.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Наше правительство повернулось к Нью-Йорку спиной.

В город ежедневно прибывает до тысячи мигрантов. Новый план по их отправке автобусами в соседние округа вызвал ожесточённую реакцию.

ТЕРЕЗА КЕННИ, городской надзиратель: Я считаю, нас подставили.

ЖУРНАЛИСТ: Вы почувствовали, что вас застигли врасплох?

ТЕРЕЗА КЕННИ, городской надзиратель: Да, я почувствовала отсутствие уважения.

Тереза Кенни — городской надзиратель в Оранджтаун, штат Нью-Йорк, тихом пригороде в 25 милях к северу от Манхэттена.

ЖУРНАЛИСТ: Можно ли это назвать примером случая «только не у меня во дворе»?

ТЕРЕЗА КЕННИ, городской надзиратель: Нет! У нас есть законы о зонировании, потому что определённые вещи подходят определённым местам. То, что соответствует гостинице, не подойдёт миссионерскому центру, если туда одномоментно поместить 340 взрослых мужчин.

Местные чиновники получили временный запретительный судебный приказ и даже разместили автомобили департамента шерифа возле этого отеля, чтобы не позволить привезти сюда мигрантов.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Он не знает, что делать. А мы не хотим их здесь принимать! У нас не город-убежище.

Первый автобус с мигрантами прибыл сегодня в соседний округ. А в городе аварийные временные убежища, как вот это, организованное в отеле на 1300 номеров рядом с Таймс-сквер, уже переполнены.

Эта женщина из Колумбии рассказала нам, что вначале условия были сложными, но постепенно улучшились. Она находится здесь уже пять месяцев.

Чиновники, отвечающие за бюджет Нью-Йорка, подсчитали, что к следующему году забота о мигрантах, включая их размещение в подобных отелях, обойдётся налогоплательщикам более чем в четыре миллиарда долларов.

Дата выхода в эфир 12 мая 2023 года.

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