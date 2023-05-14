 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Взрыв в Хмельницком

14.05.2023, 6:35, Разное
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Кадры утренней детонации крупного склада боеприпасов в Хмельницком после налета "Гераней".
Было несколько прилетов (дымы от них можно видеть на панорамном видео), один из которых привел к чудовищному взрыву на уровне детонации склада с ракетами и ракетным топливом в Павлограде.

Интересно будет посмотреть на кратер из космоса.

Источник: Colonel Cassad


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