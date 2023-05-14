Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Взрыв в Хмельницком

Кадры утренней детонации крупного склада боеприпасов в Хмельницком после налета "Гераней".

Было несколько прилетов (дымы от них можно видеть на панорамном видео), один из которых привел к чудовищному взрыву на уровне детонации склада с ракетами и ракетным топливом в Павлограде.

Интересно будет посмотреть на кратер из космоса.

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