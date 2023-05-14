Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Что такое “китайский либерал”

Интересная переводная статья о том, что представляет собой современный китайский либерал.

У него нетрудно увидеть немало знакомых черт.

Что такое "китайский либерал"

С началом СВО на Украине в китайском обществе обострилось малозаметное для стороннего наблюдателя противостояние между прозападно настроенными кругами, имеющими своих представителей как во власти, так и в области культуры и образования, и патриотически настроенной частью интеллигенции, которых зачастую в западных СМИ лукаво называют китайскими националистами, нарочно избегая дальнейших разъяснений и замалчивая то, что скрывается за этим самым «китайским национализмом». Говоря простыми словами, – националисты — это патриоты, выступающие за возрождение Китая под руководством КПК, за выход страны из-под сильнейшего западного влияния и, следовательно, за дружбу с Россией. Именно китайские националисты-патриоты в основном в социальных сетях и на независимых интернет-сайтах освещают прохождение СВО и доводят до своих сограждан не только правду о происходящем на Украине, но и разъясняют всю важность добрососедских партнёрских отношений с Россией. Публикуем с некоторыми сокращениями статью китайского блогера Сюй Цзицзюня, любезно предоставленную самим автором, в которой он рассуждает о том, кто такие китайские либералы. Читая, понимаешь, какие мы разные, но такие похожие…

В течение последнего столетия китайские либералы, являясь свидетелями пробуждения Китая, много рассуждали о путях развития страны. Однако за упрямым поклонением западным образцам развития общества, они так и не смогли рассмотреть достижений своего народа. Либералы всегда идеализировали Запад и замалчивали его проблемы и пороки.

С одной стороны, современный либерал восхищается Америкой, с другой — жёстко критикует всё китайское. Например, всякий раз лишь одни упоминания о крестьянских восстаниях прошлого, о патриотических движениях и сопротивлении китайского народа иностранным агрессорам, приводят либерала в ярость. В его западноцентричную картину мира не укладываются мысли о героизме китайского народа, спасшего страну от гибели. В своей критике всего китайского либерал часто выступает лжепророком. Сопротивление китайского народа агрессорам, иначе как насилием и не называет, правда, ради логической последовательности, отрицает и прогрессивный характер Французской революции, с жаром воспевая успехи британской модели пошагового развития. То ли по причине непонимания законов истории, то ли из-за своей избирательной слепоты, китайский либерал не желает знать, что именно благодаря колониальным захватам англичанам удалось смягчить внутренние противоречия. Либерал даже и не задумывается над тем, что колониальные поползновения французской короны складывались менее удачно и поэтому Франции не удалось избежать обострения внутренних противоречий и экономических трудностей. Очевидно, что китайский либерал не замечает терпения и борьбы китайского народа с угнетением и эксплуатацией, равно как не видит и безграничной жадности его эксплуататоров.

Китайскому либералу не хватает здравого смысла в прочтении мировой и китайской истории. Он критикует неизбежный исторический процесс и объективно существующие законы истории, в полной мере демонстрируя последовательную незрелость своих мыслительных способностей.

В последние годы китайский либерал выступает за приватизацию земли, утверждая, что слияние и поглощение земель собственником, сможет освободить большое количество несельскохозяйственных земель и даст возможность многим сотням миллионов крестьян принять участие в промышленном производстве. Правда, тот же самый либерал старается не задумываться о последствиях на будущее городов, вызванными наплывом и скоплением городских пролетариев и безработных.

Китайский либерал открыто признаёт, что за приватизацией земли последует её поглощение собственником, и утверждает, что продажа земли в трудные времена за наличность является разумным и оправданным способом выживания крестьянства. Либерал также считает, что если не отдать землю в руки одного собственника, то Китай навсегда останется отсталой страной с преобладающим сельским населением. В приватизации земли либерал видит честный акт восстановления справедливости, утверждая, что земля должна быть роздана всем желающим.

В реальности же, из-за различий в социальном статусе, ресурсах, возможностях и личных способностях земля, промышленность и капитал в итоге сконцентрируются в руках меньшинства, тем самым формируя олигархию. Последствия от поглощения земель частными лицами приведут к тому, что многие крестьяне потеряют свои участки и средства производства, что приведёт к полной свободе для немногих и несвободе для большинства.

Китай сталкивается с быстрым ростом урбанизации, что, по сути, должно бы являться длительным историческим процессом. Если города не смогут обеспечить достаточное количество рабочих мест, большое количество перемещённых сельских жителей окажутся безработными, в городах начнут возникать трущобные районы, подобно тем, которые существуют в индийских городах. Сегодня же, сли кому-то из крестьян и не удаётся переехать в город, то при наличии земли, у них всегда остаётся возможность продолжать заниматься сельским хозяйством, а следовательно, есть и надежда на будущее.

Китайский либерал утверждает, что без чётких прав собственности на землю и священного и неприкосновенного права на частную собственность в Китае невозможно установить демократическое и свободное общество или конституционный порядок, а также не представляется возможным сломать общественную основу авторитарной системы.

Очевидно, что за приватизацией земли, за которую выступают китайские либералы, скрывается потенциальная опасность для всей страны, акт самоубийства, идущий вразрез с историческими тенденциями и устоявшимися правилами.

Лишь стремясь ко всеобщему процветанию, мы сможем достичь единственного общего для нас идеала устройства общества. Коммунистическая партия Китая обладает потенциалом и возможностями проводить относительно хорошую социальную политику и поддерживать мобилизационные возможности общества, ведя Китай вперёд.

Конечно, на пути к процветанию ещё много предстоит сделать и нужно будет долго работать, эта работа требует постоянных усилий многих поколений. А возникновение трудностей и неудач на этом пути – вполне нормальное явление. На пути к процветанию каждое решение определяет успех или неудачу общего дела. Историческое развитие никогда не решалось в индивидуальном порядке. Казалось бы, самое незначительное событие может сыграть решающую роль в исторической эволюции, а события, которые кажутся людям очень важными, могут оказаться лишь маленькими пузырьками в длинной реке истории.

Народ, просуществовавший тысячи лет и сохранивший способность к продолжению своей цивилизации, не имеет права потерять уверенности в своих силах, не имеет права потерять способность самостоятельного поиска пути развития. Такой народ обязан пресекать в себе упаднические настроения и позывы к саморазрушению, вызванные временной отсталостью.

Честно говоря, закостенелость мышления некоторых китайских либеральных учёных поражает. Они готовы избегать логических аргументов и приписывают любую проблему, возникающую в процессе быстрого развития Китая, «системным проблемам». У них на всё ответ один — проблема в системе! Подобный ход мыслей и языковые обороты либералов ничего, кроме смеха, вызывать не могут. По логике либералов, приведу пример из китайской мифологии, если Гунь, засыпавший дыры песком не смог справиться с потопом, то это проблема с системой, а если после Гуня пришёл более умный его сын Юй, вырыл каналы и, отведя воду, справился с потопом, то всё равно либерал будет искать проблему в государственной системе.

При таком упрямом, отстранённом от реалий образе мышления, либералы всегда будут искать изъяны в нашем государственном устройстве, независимо от успехов или неудач нашего народа. По их мнению, любая система, в которой есть какие-либо проблемы, должна быть полностью отвергнута. Конечно, они всегда избегают говорить о проблемах, имеющихся в устройстве США. Для китайских либералов страна, которая не соответствует их пониманию идеального устройства системы, не является "идеальной страной", а система, которая не отвечает их интересам, не является "хорошей системой". Некоторые китайские учёные-либералы считают, что они познали истину о том, как устроить государственность и как развивать гражданское общество. Их поведение, по сути, эквивалентно поведению "всезнаек". Они хорошо разбираются как в китайских, так и в западных знаниях, умеют комментировать любой аспект жизни Китая, выходящий за рамки их собственной системы знаний. Они свысока отзываются о других и любят всем навязывать своё мнение.

Многие из них никогда не имели опыта работы с народом, а, получив учёные степени, годами продолжают жить в своём кругу. Многие утратили способность мыслить и правильно оценивать проблемы общества, оторвались от реальности, привыкли критиковать, вести пустые разговоры, не занимаются промышленным и сельскохозяйственным производством. Современные либералы ничем не отличаются от пресловутых конфуцианских книжников древности! Допуск таких людей к изучению проблем государственного развития может только навредить нашей стране и народу.

(с) Сюй Цзицзюнь

https://mp.weixin.qq.com/s/CQFFIoW2xCSRYQiOip5xaw – оригинал на китайском

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