Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео

Очередное видео о спасении беззащитных животных опубликовали зоозащитники с Youtube канала The Dodo. На этот раз спасена оказалась молодая ощенившаяся собака, которую прежний владелец выбросил на обочину дороги.

Притормозивший у края асфальта мужчина не поверил своим глазам: красивейшая собака лежала рядом с коробкой, из которой раздавался писк. То были 5 щенков, которых кто то оставил у леса без воды и пищи.

Завоевав доверие мамы, зоозащитник аккуратно проверил ее детенышей, поцеловав каждого из них в макушку. Затем он бережно подхватил на руки все семейство и усадил их в машину. На всякий случай мужчина вернулся и проверил, что забрал всех малышей.

Таким образом, брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров. Пусть и временный, но у семьи появилась своя лежанка, а также миска с едой и человек, кто сможет одарить ее заботой, а не безразличием…

Следующая часть видео была записана уже спустя время после счастливого спасения. Щенки подросли, а их мама обзавелась шелковистой шерстью и выражением счастья в глазах.

Ну а напоследок осталась самая радостная новость: всю эту семью совсем скоро заберет к себе их новых хозяин. И они это, считаем, полностью заслужили.